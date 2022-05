My Hero Academia: svelata la nuova tecnica di Shoto

My Hero Academia al momento sta vivendo quelli che potrebbero essere concretamente i suoi momenti finali. Nel più recente capitolo della serie creata e disegnata da Kohei Horikoshi i lettori hanno assistito alla nuova mossa di Shoto Todoroki.

La battaglia finale tra gli eroi e i cattivi a questo punto sta raggiungendo dei livelli caldissimi. In questa fase maggiore spazio sta ricevendo la battaglia finale tra Shoto e Dabi.

Non si tratta di uno scontro come gli altri. Infatti i due personaggi della serie sono fratelli. La famiglia Todoroki ha bisogno di liberare tutti i traumi che ha portato con sé per tutta la vita. Entrambi i fratelli fa i conti con la loro storia familiare.

Nei capitoli precedenti Shoto ha messo di caricarsi sulle proprie spalle la responsabilità di sconfiggere Dabi. Il loro padre, Endeavor, è impegnato altrove con gli altri eroi professionisti contro All For One.

A che punto si trova adesso la lotta tra i due fratelli? All’inizio della sua lotta con Dabi, Shoto aveva rivelato di aver appreso la sua personale interpretazione del Pugno di Fuoco. Prendendo le sue abilità di ghiaccio e fondendole con le fiamme in un nuovo modo.

Questa novità si è vista nell’ultimo capitolo della serie. Shoto è riuscito a trasformare questo processo nella sua mossa definitiva da usare contro Dabi. Chiamato “Great Glacial Aegir” (“Grande Aegir Glaciale“).

L’insider Valdezology ha condiviso sulla sua pagina Twitter la novità dell’attacco di Shoto che riportiamo di seguito:

Il capitolo 352 di My Hero Academia spiega che la versione di Shoto del Pugno di fuoco fonde effettivamente le sue abilità di fuoco e ghiaccio. In questo modo Shoto bilancia la sua fiamma finale facendola funzionare in perfetta armonia. È sempre una fiamma, ma è un tentativo di reprimere il calore di Dabi.

Shoto conferma che può sopportare almeno parte del calore di Dabi. Le fiamme di suo fratello sono troppo fuori controllo.

Ma dopo aver sviluppato entrambe le sue abilità all’interno del suo corpo, Shoto scatena il Great Glacial Aegir. Questa tecnica devastante non si limita a bruciare il terreno sotto i suoi piedi. Shoto riesce a colpisce Dabi con un pugno gelido così feroce da generare un’enorme ondata di fiamme fredde che congela tutti gli edifici intorno a lui.

Con una tecnica del genere Dabi dovrebbe essere finito KO ma potrebbe essere presto per dirlo.