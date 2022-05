My Hero Academia: Horikoshi rivela una connessione con Dragon Ball

My Hero Academia dopo ormai moltissimi anni di serializzazione si è affermato completamente tra i lettori. Come succede ormai in tutti i manga, molte caratteristiche di un lavoro che debutta, ne ricorda alcune di un altro manga di successo. Ad esempio la caratteristica di Rufy legata al cibo ricorda molto quella di Goku.

Dragon Ball e My Hero Academia potrebbero essere collegati tra loro in qualche modo inaspettato. La curiosità nasce nel momento in cui un eroe del manga di Horikoshi presenta un forte legame con il mondo dei Super Saiyan secondo il parere di Kohei Horikoshi.

Il personaggio in questione è l’eroina Star and Stripe.

Il quirk di Star And Stripe è sicuramente una delle abilità più interessanti e potenti mai vista fino ad oggi. L’eroe professionista americano si ricorda molto facilmente in quanto sfoggiava un aspetto che denota l’influenza di All Might.

L’eroe Star And Stripe, il cui nome reale è Cathleen Bate, aveva un potere noto come “Nuovo Ordine” che le permetteva di stabilire “regole” che si applicassero a se stessa e qualsiasi cosa toccasse.

Si tratta quindi di un’abilità incredibile che poteva permetterle di trasformare ogni situazione sfavorevole a suo vantaggio. Si concedeva la super forza, che era infatti una delle regole permanenti. Aveva la possibilità quindi di inventare regole quando voleva.

Tuttavia parliamo di questo personaggio al passato, perché sfortunatamente il suo quirk non le ha permesso di salvare la propria vita combattendo contro Shigaraki.

Nell’ultimo volume del manga di My Hero Academia, tutti gli appassionati hanno visto diversi schizzi di Horikoshi. Tra questi c’è il design iniziale di Star and Stripe.

Da quello che può emergere, Horikoshi ha creato Star and Stripe per creare una battaglia sulla stessa scala della serie Dragon Ball. Cathleen Bate infatti riesce a creare una versione di se stessa su una nuvola gigante per abbattere Shigaraki.

Come accennato in precedenza, Star And Stripe potrebbe non fare la sua apparizione nella sesta stagione. L’adattamento animato ricoprirà con i suoi episodi della prossima stagione una parte considerevole del manga.