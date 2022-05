My Hero Academia: Horikoshi svela alcuni dettagli su Star and Stripe

My Hero Academia ha lanciato nelle pagine dei suoi capitoli tantissimi personaggi uno più originale degli altri. Chiaramente possiamo affermare senza dubbi che nessuno di loro assomiglia a Star and Stripe.

Parliamo dell’eroina che ha debuttato l’anno scorso e per questo moltissimi appassionati erano impazienti di scoprire qualcosa di più sul personaggio.

Sembra che il desiderio degli appassionati stia per essere soddisfatto dopo l’uscita dell’ultimo e nuovo volume del manga. Parliamo quindi del volume numero 34.

Gli appassionati che hanno messo subito mano sul volume hanno certo precipitosamente informazioni sul personaggio. Qui i fan hanno trovato una sezione dedicata a Star and Stripe. In questo spazio hanno trovato conferme su fatti importanti sul personaggio.

Di seguito l’insider Atsushi101X, ha condiviso sulla propria pagina Twitter, alcune informazioni ulteriori sul personaggio Star and Stripe:

Star and Stripe (Cathleen Bate) – (42) Birthday: July 4th

Height: 1,93

Likes: gummies -Her hair is dyed

-Cool, cute, and strong. It was with these characteristics in mind that I drew her pic.twitter.com/WxiU7m10n3 — Atsu 🍭 (@Atsushi101X) May 1, 2022

I dettagli rivelati sono molti e interessanti.

Cominciamo dalla data di nascita. Infatti il personaggio nasce il 4 luglio. Coincidenza? Non si direbbe proprio! Infatti questa data corrisponde al giorno dell’indipendenza nel Stati Uniti.

L’aspetto dell’eroe professionista è molto simile a Capitan America. Il manga dice che l’eroina ha 42 anni.

Star and Stripe è alta 1,90 cm quindi è davvero alta! La scheda del personaggio fa emergere anche che il professionista in un comodo non sembra approfondisca la moda femminile al di fuori del lavoro. Infatti la sua tenuta è sempre atletica

Secondo il creatore Kohei Horikoshi, anche Cathleen si tinge i capelli di biondo, e questo è sicuramente un omaggio ad All Might.

Quale è il punto di vista Horikoshi? Il mangaka descrive l’eroina professionista come “cool e forte”. In qualità di principale eroe degli Stati Uniti, Star and Stripe incarnava tutte queste cose per i nativi e si è basata su All Might come tanti altri.

Sfortunatamente, My Hero Academia non ha dato a Cathleen il tempo di condividere altri dettagli su se stessa al di fuori di quanto annunciato.

L’eroina, durante la battaglia con Shigaraki, perde la vita, nel tentativo di fermare in qualche modo il suo potere.