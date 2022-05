My Hero Academia: ci sarà uno sviluppo del rapporto tra Izuku e Ochaco?

My Hero Academia è tra i manga più famosi e letti in Italia oltre che chiaramente in Giappone. Il manga che si concentra sugli eroi dotati di abilità incredibili, i cosiddetti quirk ha lasciato spazio anche alla sfera sentimentale.

Forse parlare di spazio è riduttivo, dato che ha dato sfogo ad uno scontro pericoloso contro il nemico Toga. Questo trova origine sul suo sentimento d’amore nei confronti di Izuku non ricambiato!

Questo è il motivo principale, tuttavia ce n’è anche un altro: Ochaco! Infatti anche l’eroina prova qualcosa per il protagonista e questo ha scatenato una vera e violenta rivalità d’amore.

Dopo che la ragazza ha chiarito i suoi sentimenti per Izuku, ci si chiede se il ragazzo finirà o meno con Ochaco.

Di recente è stata pubblicata un’intervista in diretta con il doppiatore Daiki Yamashita prima dell’ Hero Fes.

In questa occasione Ayane Sakura, la voce di Ochaco, ha chiesto alla doppiatrice come ha visto evolversi la relazione dei personaggi.

Yamashita ritiene che Ochaco sia l’unico personaggio nella serie capace di dare sfogo al lato romantico di Izuku. Di seguito le sue parole:

“Per quanto posso dire per ora, solo leggendo il manga e facendo tre stagioni, sembra che Uraraka sia molto in cima alla sua lista. È anche una rivale e una compagna che mira allo stesso obiettivo di eroe. Voglio aver cura di questa relazione. Ovviamente, i sentimenti d’amore non sono nulli, quindi vedremo come si muoverà Horikoshi in futuro“.

Come si evince, Yamashita ha riflettuto molto su questo, e non sbaglia sull’intimità di Izuku con Ochaco. La coppia è molto vicina e affiatata in questo momento.

Tuttavia la ragazza ha già riconosciuto i suoi sentimenti per Izuku. Adesso tocca al ragazzo venire allo scoperto e aprire il suo cuore, ma potrebbe volerci del tempo prima che accada.

Questo perché Izuku è concentrato sulla guerra e sul diventare un successore di cui All Might può essere orgoglioso.

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

Al centro della vicenda c’è Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

In Italia la serie viene pubblicata dal 3 febbraio 2016 da Star Comics, la cui prima edizione italiana risale al 3 febbraio 2016.