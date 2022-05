Tra le uscite manga Star Comics del 4 Maggio 2022 si segnalano l’esordio di Our Not So Lonely Planet Travel Guide e il romanzo di Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba – La Farfalla Con Un’Ala Sola.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 4 Maggo 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi che potete anche consultare tutte le novità di Giugno e i vari annunci fatti al Napoli Comicon.

Le uscite Star Comics del 4 Maggio 2022

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA – LA FARFALLA CON UN’ALA SOLA – ROMANZO

Koyoharu Gotouge, Aya Yajima

14,5×21, B, b/n, 160 pp, con alette, con mini poster, € 15,00

Himejima ha salvato le piccole Kanae e Shinobu, i cui genitori sono stati uccisi da un demone, e ora le due bambine desiderano entrare nella Squadra Ammazza Demoni. L’uomo decide quindi di sottoporle a una prova…

Per tutti gli appassionati dell’acclamatissima saga di Koyoharu Gotouge, arrivano cinque nuovi racconti incentrati sulle Colonne più popolari, oltre a una storia in forma romanzata ispirata agli extra di grande successo della serie “Campus Kimetsu”!

SHAMAN KING FINAL EDITION 27

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

Tornano le avventure di Yoh e i suoi compagni in una nuova edizione da urlo, che, grazie a un’inedita veste grafica, pagine a colori, testi accuratamente revisionati e un’innovativa presentazione con doppia sovraccoperta (che propone le “classiche” illustrazioni della prima edizione assieme a rivisitazioni totalmente inedite), vi permetterà di gustare a pieno il capolavoro indiscusso del maestro Takei!

Yoh è finito all’inferno per opera di Sati, leader dei Gandhara. Lì incontra il suo avo Yohken, colui che cinquecento anni prima sconfisse Hao, e si troverà costretto ad affrontarlo. Come finirà il loro scontro?

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE 1

QUEER 32

Mone Sorai

12,8×18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Asahi ha lasciato il lavoro ed è partito per un viaggio intorno al mondo insieme al fidanzato Mitsuki, con l’idea di sposarsi alla fine del loro giro per il globo. Thailandia, India, Georgia… Tra gastronomia e turismo, le loro prime esperienze all’estero sono un tripudio di novità ed emozioni. Nonostante i litigi tra lo scrupoloso e ansioso Asahi e lo spirito libero Mitsuki, le culture e gli incontri in paesi diversi trasformeranno entrambi. I primi passi di questo love journey che cambia la vita vedono i nostri protagonisti in giro per l’Asia!

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE 1 JOURNEY BOX SET

QUEER LIMITED 32

Mone Sorai

12,8×18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta, box + gadget, € 8,90

Il primo volume della serie sarà anche disponibile in una speciale versione, a tiratura limitata, che include un box da collezione, il primo volume con Variant Cover, due illustration card in stile polaroid e una mappa del mondo da colorare!

EDENS ZERO 14

YOUNG 333

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, cover con alette, € 4,90

Anche in edicola

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini!

Guidata dal Mother-ether, l’Edens Zero è approdata su Foresta. Il pianeta verde, a causa del Re Demone Ziggy, è stato completamente trasformato, tanto che gli esseri umani sono ora dominati dalle macchine! Non avendo altra scelta, Shiki e i suoi amici affrontano queste ultime, mentre il commando Beast di Poseidon Nero dà inizio alla sua missione, che comporta lo sterminio di tutte le macchine del pianeta. Nello stesso momento, anche Elsie e Justice, che le dà la caccia, arrivano su Foresta…

QUEEN’S QUALITY 15

UP 213

Kyousuke Motomi

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, € 4,50

I membri della famiglia Horikita fanno un mestiere strano: sono “ripulitori” dell’animo, si occupano cioè di mondare dalle impurità il cuore delle persone. Fumi inizia ad aiutarli e si trasferisce a casa loro, dove viene apprezzata per le sue capacità. A un certo punto, però, in lei comincia a risvegliarsi una forza misteriosa che la rende una “Regina nera”, in grado di esercitare un enorme potere sulla gente!

Nel corso del tempo, Kyutaro è riuscito a stabilire un rapporto di collaborazione con il “serpente” presente in lui e ha permesso al clan Seiryu di superare la crisi. Allo scopo di salvare Ataru dal serpente del clan Suzaku, fa diventare suoi sacrifici tutti i compagni, ma nonostante abbia giurato di “non divorare nessuno”, il suo animo viene eroso dal serpente…

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE 2

STARDUST 108

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Anche in edicola

Secondo la profezia, in un futuro non lontano i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse distruggeranno il mondo. Gli invincibili Cavalieri Sacri che hanno giurato fedeltà a Re Arthur sono in fermento per scongiurare il disastro. Le conseguenze raggiungono i confini più remoti del paese… e sconvolgono il destino di un ragazzo, che compirà il suo primo passo seguendo il proprio cuore. Ad aspettarlo ci saranno sogni, speranze, onori… o castighi?

Per la prima volta in vita sua, Percival ha messo piede nel mondo esterno dando inizio alla sua tanto agognata avventura. I Cavalieri Sacri, tuttavia, convinti che sia uno dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse, lo attaccano senza pietà! Ma questo non basta a fermare il cammino del nostro giovane eroe, che non avrà pace fino a quando non avrà ritrovato suo padre, che si è macchiato dell’omicidio di suo nonno, e non avrà svelato tutte le verità nascoste. Comincia così un lungo viaggio in compagnia di due amici preziosi: Donny l’artista di strada e Sin la volpe parlante! La loro prima destinazione sarà la valle dell’inferno…

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 17

Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

A grandissima richiesta, arriva finalmente la riedizione completa delle avventure del più piccolo, grande detective di tutti i tempi! Con testi riveduti e corretti, una nuova veste grafica e volumi in formato maxi con sovraccoperta, le indagini dell’infallibile “signorino in giallo” ripartono da zero!

Il detective Kogoro, Ran e Conan si sono presi una pausa e sono al mare per rilassarsi. Una ragazza viene morsa da un serpente marino mentre fa il bagno. Quello che sembrava un semplice incidente porta a una nuova, incredibile indagine!