Star Comics: tutti gli annunci manga del 24 aprile al Napoli Comicon 2022

Star Comics ha annunciato titoli interessanti nella giornata di oggi, 24 aprile 2022, durante la manifestazione Napoli Comicon!

KAMISAMA KISS NEW EDITION

A causa dei debiti del padre, Nanami Momozono ha perso tutto e si è ritrovata a dover vivere in un vecchio e decrepito tempio shintoista, ospite nientemeno che di una divinità! La condizione per poter restare è farsi carico del suo lavoro.

A grande, grandissima richiesta, graze a Star Comics, torna una delle serie shojo più amate degli ultimi anni in una nuova meravigliosa edizione, che ripropone i 25 volumi della serie storica in una nuova veste, composta da un totale di 13 volumi.

USAGI NO MORI

Tamaki e Shunta sono amici d’infanzia con un anno d’età e un centimetro d’altezza di differenza. Shunta ammira da sempre il carattere solare di Tamaki, ma poco a poco, anno dopo anno, i suoi sentimenti cominciano ad intensificarsi sempre di più.

Come si evolverà il rapporto fra i due amici in questo profondo turbinio di emozioni?

Da uno degli autori Boys’ Love più promettenti degli ultimi anni, una storia emozionante e coinvolgente, assolutamente imperdibile!

KUZU NO HONKAI

“Noi siamo sostituti”. I diciassettenni Mugi Awaya e Hanabi Yasuraoka sembrano la coppia perfetta. Sono entrambi popolari e sembrano stare molto bene assieme, ma nessuno conosce il segreto che condividono.

Sia Mugi che Hanabi sono innamorati di qualcun altro e si frequentano solo per sfuggire alla solitudine. Mugi è innamorato di Akane Minagawa, una giovane professoressa che in passato era stata sua tutor, mentre Hanabi è innamorata di un insegnante, un giovane uomo amico della sua famiglia sin da quando lei era piccola.

Con la loro intimità fisica cercano di placare la solitudine, ma basterà questo a consolare i loro cuori?

Dalla mano di Mengo Yokoyari, una serie emozionante su luci e ombre dei sentimenti umani, che ha ispirato anche la celebre serie anime!

Il primo volume della serie sarà disponibile anche con 4 speciali illustration card in allegato. Grazie a Star Comics!

AO NO HAKO

Taiki Inomata è uno studente del terzo anno delle medie, che frequenta la Eimei Academy, una scuola con un importante programma sportivo. Il ragazzo fa parte della squadra di badminton maschile ed è innamorato della giocatrice di basket Chinatsu Kano, una ragazza che si allena ogni mattina in palestra.

Un giorno di primavera, per uno strano scherzo del destino, la ragazza inizia a vivere a casa di Taiki. Volendo diventare un degno compagno per Chinatsu, il giovane insegue il suo stesso sogno: partecipare alle Nazionali iniziando ad allenarsi più duramente, tutto per costruire una forte relazione con la sua nuova coinquilina.

Prepariamoci a dare il benvenuto in Italia alla nuova, delicata e amatissima commedia sentimentale di «Weekly Shonen Jump». Il primo volume sarà disponibile anche in una speciale edizione con box e… gadget esclusivi!