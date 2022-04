Star Comics: tutti gli annunci manga del 25 aprile al Napoli Comicon 2022

Ma ora è il momento degli annunci, firmati dal maestro Fujimoto, svelati nella live di oggi:

TATSUKI FUJIMOTO SHORT STORIES 17-21

Raccolta di alcune storie brevi pubblicate da Tatsuki Fujimoto nel corso della sua carriera.

Disponibile in edizione Regular e Deluxe.

TATSUKI FUJIMOTO SHORT STORIES 22-26

Raccolta di alcune storie brevi pubblicate da Tatsuki Fujimoto nel corso della sua carriera.

Disponibile in edizione Regular e Deluxe.

LOOK BACK

Fujino, studentessa di quarta elementare, nutre una passione viscerale per i manga, che esprime realizzando per il giornale della scuola una serie di strisce umoristiche apprezzate per inventiva e arguzia tanto dai suoi compagni quanto dagli adulti. Idolo indiscusso della sua classe, vede la sua posizione ridiscussa quando una certa Kyomoto, una compagna che si rifiuta di frequentare la scuola, comincia a pubblicare per lo stesso giornale, rivelando un’abilità grafica che lascia tutti a bocca aperta. La comparsa improvvisa di una “rivale” sconquassa la quotidianità della giovane, che inizia ora a interrogarsi sulle sue reali capacità e sulle sue aspirazioni per il futuro. Come reagirà? Che tipo sarà questa Kyomoto? Quali insospettabili porte girevoli le riserverà il futuro?

Un volume unico assolutamente sensazionale, acclamato da pubblico e critica, intenso e profondamente commovente, che è valso al maestro Fujimoto il riconoscimento come uno degli autori più influenti e innovativi della sua generazione, e con cui si apre letteralmente una nuova era nel mondo dei manga mainstream.

Il volume sarà disponibile in edizione Regular, Deluxe e Deluxe con box allegato dove poter inserire anche le short stories.