My Hero Academia: guarda il miglior cosplay di Himiko Toga

I villain di My Hero Academia sono tutti individui che hanno abbandonato la società civile. Alla base di questa scelta possono esserci vari motivi, ma in molti casi questo sembra anche dovuto al tipo di quirk. Nel manga realizzato da Kohei Horikishi il potere in questione può addirittura modificare il fisico e non è da escludere che ci siano anche effetti psichici.

Si prende ad esempio il caso di Himiko Toga, una ragazza che fin da piccola ha sviluppato il suo quirk.

Per questo motivo, ha stretto un rapporto particolare con il sangue, veicolo del suo potere, e soltanto grazie a questo riesce mentalmente a rapportarsi e relazionarsi con gli altri. Ciò la porta quindi a essere una villain di My Hero Academia dato che per lei uccidere e bere sangue è necessario.

My Hero Academia è sicuramente tra i manga più seguiti tra tutti ed è famoso a tal punto da spingere i cosplayer professionisti a interpretare i personaggi del manga.

Tra questi oggi mostriamo la cosplayer spagnola che Eri ha voluto immortalare Himiko Toga in un cosplay dove si capisce che sta per commettere un altro omicidio, pur di soddisfare la sua sete di sangue.

Con la sua divisa da villain, che la rende ancora più inquietante, specie con il sangue che già addosso, si prepara ad entrare in azione contro i suoi bersagli, magari quelli che ha scritto sul muro alle sue spalle.

Di seguito mostriamo il risultato del cosplay, pubblicato direttamente sulla pagina Instagram della cosplayer:

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shueisha dal 7 luglio 2014.

Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

In Italia il manga è distribuito da Star Comics e la prima edizione risale al 3 febbraio 2016.