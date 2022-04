My Hero Academia: un animatore rivela alcuni dettagli su uno scontro

My Hero Academia è tra i manga più seguiti in Giappone e anche in Italia viste le vendite che registra e i record che raggiunge.

Kohei Horikoshi si concentra su All Might che trasferisce i suoi poteri a Midoriya mentre All For One cerca di trasferire la sua eredità malvagia a Shigarki.

La terza stagione dell’adattamento anime è quindi caratterizzata dal grande confronto tra i poteri di One For All e All For One.

Oggi parliamo di una recente intervista con lo staff dello Studio Bones. Si entra nel dettaglio di come il più grande combattimento della terza stagione poteva essere abbastanza diverso da quello che abbiamo visto.

La lotta tra All Might e il suo acerrimo nemico, All For One, ha avuto luogo durante la terza stagione dell’anime di My Hero Academia.

Le principali forze del bene e del male si sono scontrate dopo il rapimento di Bakugo da parte della League of Villains.

Mentre All Might alla fine è riuscito a sconfiggere il capo del collettivo malvagio, ha pagato però un prezzo pesante.

Questo perchè Toshinori Yagi è riuscito ad usare il potere di One For All solo per pochi istanti alla volta. Con All Might che ora assume un ruolo di mentore sia per Izuku che per gli altri studenti della UA Academy, gli eventi attuali del franchise di Shonen avrebbero sicuramente potuto utilizzare un ritorno dall’ex Simbolo della Pace a pieno regime.

L’insider shibuyasmash ha tradotto sulla propria pagina Twitter una recente intervista dalla pubblicazione giapponese, Anime Style, con l’animatore Yutaka Nakamura.

Qui il regista, Kenji Nagasaki, rivela come la battaglia principale della terza stagione sarebbe cambiata in base a quello che è il suo stile di animazione:

Episode 48 (Bakugo rescue) 💥

Nakamura says he wanted to show Bakugo’s frustration at being captured exploding. Nakamura was told he had Bakugo flying too far but it’s a cartoon so he thought he could probably make it, and Nakamura pushed the limits there a bit. — 渋谷スマッシュ 🍓 (@shibuyasmash) April 18, 2022

Nel commento Nagasaki parla di Nakamura dicendo vuole sempre ampliare le cose ma in modo corretto. Inoltre non ricorda che Umakoshi abbia fatto molte correzioni per la parte di Nakamura nell’episodio 23. Tutto era in mano sua.

Per quanto riguarda l’episodio 48, sul salvataggio di Bakugo, Nakamura dice che voleva mostrare la frustrazione di Bakugo per il rapimento, esplodendo.

Però a Nakamura gli era stato detto che si stava spingendo un po’ oltre i limiti, ma credeva che potesse rientrare in questi limiti.

All Might non tornerà purtroppo come Simbolo della Pace nella prossima sesta stagione. Il War Arc è sicuramente destinato a scuotere le fondamenta della società degli eroi, poiché sia gli eroi che i cattivi subiranno perdite ovunque.