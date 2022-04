My Hero Academia: previsto un misterioso aggiornamento

My Hero Academia riserva tantissime soprese per tutti i suoi appassionati, che sono impazienti di scoprire cosa ha in serbo la serie per il 2022.

Il manga continua con il suo atto finale e tutti gli occhi sono puntati sull’anime mentre la sesta stagione continua ad essere in produzione. E ora, un nuovo post dello show che prepara tutti i fan ad un misterioso aggiornamento, previsto questo mese.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale di My Hero Academia. Di seguito è possibile dare direttamente un’occhiata all’annuncio:

L’anime ha pubblicato una piccola parte di una pubblicità destinata al prossimo numero di Weekly Shonen Jump. “Cosa potrebbe essere ?!“.

La promozione, che andrà in onda questo fine settimana, fa riferimento a un evento speciale. My Hero Academia ospiterà il suo Hero Fes 2022 come previsto quest’estate.

Il grande evento spesso rilascia importanti aggiornamenti riguardanti la serie di Kohei Horikoshi. Si può trattare di qualsiasi cosa. Dal manga all’anime e persino ai videogiochi. Ma ovviamente, il fandom sta trascorrendo la maggior parte del suo tempo a speculare sullo spettacolo.

Dopotutto, la sesta stagione di My Hero Academia è in fase di produzione ed è chiaro che alcuni annunci vengano fatti.

La quinta stagione è stata accolta con recensioni positive quando ha debuttato l’anno scorso, ma il programma di produzione dello show ha prodotto un’animazione deludente.

I lettori di manga sanno che il prossimo arco narrativo dello show richiede un certo livello, quindi i fan sperano che Hero Fes 2022 li rassicuri sulla produzione della nuova stagione.

Lo spettacolo non può permettersi di rovinare la sesta stagione visti i suoi importanti archi narrativi, quindi incrociamo le dita per un nuovo buon aggiornamento.

Ricordiamo che si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

In Italia il manga è pubblicato da Star Comics. La prima edizione italiana risale al 3 febbraio 2016. I volumi si possono acquistare direttamente sul sito di Star Comics o su amazon cliccando qui.