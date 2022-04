My Hero Academia: svelato il segreto sulle cicatrici di Dabi

My Hero Academia sta raggiungendo il culmine del suo ultimo arco narrativo. Ora con un nuovo aggiornamento sveliamo come Dabi si è procurato le orribili cicatrici sul suo viso.

Dopo aver appreso l’origine di Dabi di essere Toya Todoroki, figlio di Endeavour e fratello maggiore di Shoto Todoroki, non si spiega come Toya sia diventato lo psicopatico sfregiato “Dabi”, che nemmeno la sua famiglia ha riconosciuto.

La faccia sfregiata e il corpo bruciato di Dabi sono il risultato diretto di All For One e del lavoro del dottor Garaki.

All For One fin dall’inizio prese di mira Toya Todoroki. Quello che voleva era di usare il suo corpo come contenitore definitivo.

All For One e Garaki pensavano che la potenza della fiamma di Toya e il voler impressionare suo padre lo avrebbe reso un potenziale discepolo.

Quindi, nel fatidico giorno in cui Toya ha trasformato un’intera montagna in un inferno, non è morto: All For One ha tirato fuori dalle fiamme il suo corpo in fin di vita.

Le cicatrici sul viso e sul corpo di Dabi derivavano da tre anni di procedure di riparazione a cui hanno sottoposto Toya Todoroki.

Garaki per creare il ritorno di Toya dall’essere un cadavere bruciato, ha utilizzato procedure simili alla bestia Kurogiri Nomu.

Le cicatrici di Dabi sono indicative poiché Garaki non è riuscito a riparare veramente Toya. “Dabi” inoltre, non avrebbe mai dovuto far durare il suo corpo ricostruito per più di un mese. Dabi avrebbe dovuto morire davvero.

Tuttavia, la stessa spinta che ha portato Toya a spingere il suo potere oltre il limite, ha anche spinto “Dabi” oltre il limite della morte stessa.

Dabi era così intensamente arrabbiato nella sua ossessione che persino All For One e Garaki rinunciarono a cercare di controllarlo.

Gli arcivescovi furono sorpresi come chiunque altro quando Dabi alla fine tornò alla League of Villains, pronto a servire.

Ma come spiega Garaki, Dabi ha tenuto insieme quel corpo sfregiato abbastanza a lungo da uscire nel vero tripudio di gloria che ha sempre desiderato.