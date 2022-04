My Hero Academia: svelato il nuovo terrificante look di Dabi

My Hero Academia con le ultime pagine dell’ultimo capitolo ha svelato l’aspetto finale del nemico della serie manga di Horikoshi.

Dabi ora appare bruciato e carbonizzato Dabi più di quanto non sia mai stato nella serie prima.

Da quando si è unito alla squadra di Tomura Shigaraki nella League of Villains, Dabi è stato uno dei personaggi più intriganti.

Dabi ha intrapreso la strada dell’autodistruzione e della completa distruzione di Enji Todoroki e della sua famiglia da quando ha rivelato pienamente le sue motivazioni pubblicamente durante la Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale.

Mentre Shigaraki cercava la distruzione totale del mondo, Dabi cerca qualcosa di più personale a costo del suo benessere fisico e mentale.

Ciò trova conferma in quanto il suo corpo ha subito danni più gravi, e il suo aspetto finale è completamente bruciato.

Il tutto è possibile guardarlo di seguito, grazie all’account twitter Valdezology che ha condiviso le immagini:

Dabi's final look is so brutal, yet super sad. There's no "saving" him anymore pic.twitter.com/phbBSxKerj — Nick Valdez (@Valdezology) April 11, 2022

Il capitolo 350 di My Hero Academia vede Dabi spiegare il suo percorso su come è arrivato dove è. Come ha rivelato a suo fratello Shoto, era essenzialmente morto nel fuoco in cui Endeavour lo ha visto consumato.

All For One l’ha salvato dal baratro e il suo corpo venne restaurato. I suoi organi interni, i sensi e tutto il resto all’interno del suo corpo fisico erano così deteriorati che in realtà non ci si aspettava che vivesse a lungo.

È per questo che è così sconsiderato in termini di capacità ed è disposto a bruciare completamente il suo corpo a qualunque costo.

Dabi nella seconda pagina esprime il suo pensiero:

“Una volta che avrò ridotto in cenere tutto ciò che è di più vicino e caro, sarà quella a rappresentare il segno che lascerò nel mondo!!”

Ricordiamo che My Hero Academia è un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

Star Comics dal 3 febbraio 2016 pubblica il manga in Italia.