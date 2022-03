My Hero Academia: perchè lo scopo di Dabi è l’autodistruzione?

My Hero Academia si prepara a esplorare di più le origini di Dabi e le motivazioni per diventare un cattivo.

Mentre Dabi continua a bruciare se stesso a costo della propria vita, si capisce che c’è qualcos’altro che vuole.

Il suo lato misterioso è stato preservato fino agli eventi della Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale.

#MHASpoilers #MHA349

–

–

It's neat how Dabi starts talking about "stories" and "tales" with his villain origin. It's like his own self doesn't matter anymore. If Shigaraki is out to destroy hero society, Dabi wants to destroy the idea of heroes entirely. Beginning with his dad. pic.twitter.com/EV7xD7ZspE

— Nick Valdez (@Valdezology) March 31, 2022