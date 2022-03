My Hero Academia: la nuova tecnica di Izuku si ispira a un altro eroe

My Hero Academia potrebbe con il susseguirsi degli eventi dell’ultimo capitolo, ha fatto emergere un dettaglio interessante.

Nel capitolo 349 è possibile notare come Izuku abbia introdotto una nuova tecnica che si ispira ad un altro eroe. Parliamo di Katsuki!

Il protagonista della serie ha come omaggiato Kacchan rivelando una nuova mossa ispirata a lui.

Grazie a questa mossa, Midoriya è riuscito a sfuggire alla trappola di Toga. Ora è chiamato in un nuovo campo di battaglia dove lo attende Bakugo contro Shigaraki. Tuttavia, poiché non ha padroneggiato il nuovo potere con precisione, non riesce a raggiungere il campo di battaglia in fretta.

Come puoi vedere di seguito, il manga mostra Izuku che sorvola il mare aperto mentre torna sulla terraferma.

Senza nulla intorno a lui su cui usare BlackWhip, Izuku deve combinare i suoi quirk per imitare il volo che Bakugo usa con le sue esplosioni.

“Sto usando sia il Float del Settimo che il Fa-Jin del Terzo. L’Air Force mi spinge in avanti e mi aiuta a mantenermi in equilibrio“, spiega mentre sorvola l’oceano. Ma come sempre, Izuku non è contento della sua velocità

Questa è la prima volta che Izuku usa questa tecnica e si nota indubbiamente come il metodo di funzionamento sia simile al volo di Bakugo.

Katsuki in allenamento lancia esplosioni dai suoi palmi per mantenerlo in volo e la loro concentrazione lo aiuta a navigare a mezz’aria. Ora, Izuku sta facendo la stessa cosa.

Usando il Fa-Jin per accumulare energia nelle sue mani, Izuku si lancia in avanti mentre usa Float per tenerlo in volo. L’Air Force controlla la sua direzione, ma Izuku non ha sbloccato la sua piena velocità.

One For All ammette che ha bisogno che il ragazzo si trattenga fino a quando la battaglia finale non richiede la piena forza di Izuku.