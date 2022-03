My Hero Academia: svelato il potere più devastante di Izuku

Le pagine del manga di My Hero Academia lanciano alcune importanti anticipazioni sul potere di Izuku Midoriya nel capitolo 349 della serie.

Izuku viene messo alla prova dall’inizio dell’Atto Finale. One For All ha messo un enorme fardello sulle sue spalle e ha avuto solo un anno per sviluppare il più possibile il suo potenziale.

Prima di trovarsi faccia a faccia con il pieno potere All For One di Tomura Shigaraki, ha chiaramente dovuto lavorare più duramente per padroneggiare tutti i nuovi poteri appena sbloccati.

Izuku aveva sbloccato solo gli ultimi due poteri e nel tentativo di padroneggiare le sue abilità il più possibile, ci sono altre variabili che rendono le cose ancora più difficili.

Questo perché ognuna di quelle abilità è molto più forte rispetto a quando gli utenti originali le possedevano.

Tuttavia c’è ancora un grande quirk in One For All che deve ancora usare. Si tratta di un potere così unico, da dover essere utilizzato solo come ultima carta.

L’ultimo capitolo di My Hero Academia vede Izuku volare sopra l’oceano, cercando di capire come usare le sue abilità per portarlo a Shigaraki il prima possibile.

Il secondo utente lo contatta per cercare di farlo calmare mentre rivaluta le cose, e capisce che Izuku ha cercato di usare il suo quirk.

Rivela di aver detto a Izuku di evitare il quirk, poiché dovrebbe essere l’ultima risorsa. Spiega che quando One For All è diventato più forte, tutti i loro rispettivi quirk sono diventati più forti.

Ma il secondo in particolare si è trasformato in qualcosa di unico.

Avverte che non è un potere che può essere esercitato e cerca di dissuadere Izuku dalla sua attuale condizione.

Di seguito ecco le parole utilizzate dallo spirito del secondo utilizzatore: