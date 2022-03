My Hero Academia: annunciato il gioco da tavolo

My Hero Academia sta per ottenere un nuovo gioco da tavolo!

Si chiamerà My Hero Academia: Plus Ultra e Jasco Games lo rilascerà. Il gioco prevede come protagonisti gli eroi e i cattivi del popolare franchise.

l momento non ci sono dettagli precisi sul gioco, eccezione fatta per una versione mostrata al GAMA Expo, la fiera di rivenditori ed editori di giochi da tavolo). In questa occasione è stato presentato un cartonato di Deku e dei suoi compagni di classe.

Pare anche che ogni eroe abbia abilità uniche stampate su una carta personaggio individuale. In questo modo si riflette il diverso set di poteri dei giochi.

L’uscita del gioco My Hero Academia: Plus Ultra è prevista per maggio 2022.

Jasco Games è anche l’editore del gioco di carte collezionabili del franchise del manga realizzato da Horikoshi, rilasciato per la prima volta l’anno scorso. Il primo set, rilasciato in autunno ed è andato rapidamente esaurito.

Jasco Games rilascerà probabilmente ulteriori informazioni sul gioco da tavolo nel prossimo futuro.

My Hero Academia: il manga

My Hero Academia è uno dei franchise manga/anime più popolari oggi in circolazione. Scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, è serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

Il manga è edito in Italia da Star Comics.

Una serie televisiva anime, basata sul manga originale e prodotta dallo studio Bones, venne trasmessa in Giappone a partire dal 3 aprile 2016 in cinque stagioni. La quinta stagione dell’anime della serie è in uscita e tutte le stagioni sono disponibili in Italia dopo che Dynit le ha acquistate per VVVVID.