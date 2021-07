L’ultimo episodio della quinta stagione di My Hero Academia ci ha permesso di ammirare i nuovi costumi invernali degli eroi della Classe 1-A.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULL’EPISODIO 3 DI MY HERO ACADEMIA 5

L’episodio 3 della quinta stagione di My Hero Academia ha iniziato finalmente l’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B e, in previsione di questa nuova battaglia, molti degli eroi della UA Academy hanno ottenuto un restyling dei loro costumi.

I nuovi costumi sono pensati per aiutare i futuri Heroes a utilizzare meglio i loro Quirks e quelli che più sono cambiati sono quelli di Midoriya e Bakugo.

Per il primo in particolare, il suo costume è dovuto cambiare per forza visto che, riuscendo a padroneggiare solo il 20% della forza spaventosa del suo Quirk One for All, Midoriya continuava a ferirsi, soprattutto nelle braccia e nelle mani.

Ora, il costume è dotato di due nuovi guanti per permettono a Midoriya di concentrare meglio il potere attraverso le sue mani, e in particolare attraverso le dita, senza necessariamente causargli la frattura delle ossa.

Come ben ricorderete infatti, Midoriya ha la tendenza a rompersi le ossa da solo perché, pur di proteggere le persone non esita a utilizzare il suo potere che non è in grado di controllare. Ora sembra avere intrapreso la strada giusta, capendo finalmente che non può proteggere nessuno se non è in grado di proteggere se stesso.

Bakugo si distingue maggiormente, avendo un costume che lo copre dalla testa ai piedi.

Come fa notare Midoriya, il nuovo costume invernale di Bakugo è dotato di un “generatore di calore che protegge dal freddo”, perché le ghiandole sudoripare dell’eroe esplosivo sono la fonte del suo potere. E Midoriya, da bravo nerd che è, non può fare a meno di lodare il nuovo costume del suo amico d’infanzia, causando così uno scatto di rabbia del ragazzo.

Anche i costumi degli altri personaggi hanno subito delle migliorie e non solo quelli della Classe 1-A. Anche Shinso, che punta a entrare nel corso degli eroi, ha nuovo equipaggiamento, e quello che più salta all’occhio è una maschera sul collo che lui chiama “Persona Cords”, che gli permette di cambiare voce, copiando quelle degli altri per ingannare i suoi avversari e farli cadere vittime del suo quirk.

L’episodio si è concluso con la divisione nelle due classi più Shinso in squadre, e l’inizio della prima battaglia.

