My Hero Academia: qual è il segreto di Ochaco?

Le pagine del manga di My Hero Academia hanno evitato di svelare che il più grande segreto di Ochaco Uraraka!

La guerra finale tra gli eroi e i cattivi è ora in pieno svolgimento nell’Atto Finale del manga di Kohei Horikoshi.

Il conflitto ha avuto inizio pressoché dopo che Himiko Toga ha portato Izuku Midoriya sul suo campo di battaglia e confessato i suoi sentimenti per lui per la prima volta.

Il protagonista della serie no prova lo stesso e rifiuta la richiesta di Toga, il cui dolore si trasforma in rabbia scagliata anche su Ochaco.

Il capitolo precedente della serie ha visto Toga indirizzare la sua rabbia verso Izuku, Ochaco.

In seguito al rifiuto di Izuku, Toga sta ora rifiutando il resto del mondo. Ha cercato di infilarsi ancora una volta sotto la pelle di Ochaco e stava per dire che Ochaco dovrebbe sapere come lei si sente dato che entrambi si sono innamorati della stessa persona.

Improvvisamente Tsuyu Usui entra in scena e mette fine a Toga prima che potesse rivelare tutto.

Il nuovo capitolo poi conferma che Tsuyu è davvero riuscito interrompere Toga prima di svelare l’amore di Ochaco per Izuku.

Ochaco prova da sempre qualcosa per lui, ma ha deciso di trattenere i suoi sentimenti mentre i due diventavano eroi.

Questo è diventato ancora più importante ora che One For All di Izuku è l’unica cosa che potrebbe salvare tutti. Probabilmente Ochaco vuole confessare i suoi sentimenti a Izuku al momento giusto.

Tsuyu lo sa bene poiché il capitolo 349 di My Hero Academia la vede rimarcare questo con il suo pensiero riportato di seguito:

“Non sopporto il pensiero che un segreto che la mia amica ha a cuore venga rivelato in quel modo“. https://twitter.com/Valdezology/status/1508266247397515268?s=20&t=yO_KgEgcAHl2eHmxX_nJww

Nei prossimi capitoli tutti gli appassionati dovranno aspettarsi una lotta tra Ochaco e Toga destinata ad essere molto emotiva.