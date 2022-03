My Hero Academia: le nuove intenzioni di Toga

My Hero Academia è entrato nel suo arco finale e Izuku deve affrontare diverse situazioni. Toga non doveva essere una di queste e ora l’ultimo capitolo del manga ha rivelato le nuove intenzioni di Toga.

L’aggiornamento arriva dopo la pubblicazione del capitolo 348 della scorsa settimana. È in queste pagine di My Hero Academia in cui Izuku resta completamente spiazzato dalla confessione d’amore di Toga.

La volpe pazza ha ammesso il suo amore per Izuku e gli ha chiesto di essere la sua ragazza. L’eroe però non si sentiva allo stesso modo, e la sua risposta è ciò che ha spinto Toga ad avere nuove precise intenzioni.

Dopo essere stata rifiutata, Toga decide che è tempo di mettere da parte i sentimenti di amore che la legavano a Izuku.

In effetti, decide di superare completamente Izuku, e dice anche a Ochaco quanto segue:

“Pensavo di aver avuto una possibilità con Izuku, ma no! Ho superato tutto questo ora!! Il mondo mi ha rifiutato, quindi rifiuto il mondo.”

Sembra che l’interesse di Toga per Izuku fosse una delle uniche cose a tenerla con i piedi per terra.

Non si può negare che il cattivo sia sconvolto, ma il suo amore per Izuku ha trattenuto Toga in qualche modo. Questo vale anche per Ochaco, ma le ragazze hanno litigato durante il massiccio Raid Arc del manga.

Toga ora è pronta a dirigere tutta la sua sete di sangue su Izuku e Ochaco. Ciò significa che il cattivo sta per combattere in modi che non abbiamo mai visto prima, ma non sarà Izuku a sottomettere la ragazza.

Quindi, mentre le ragazze gestiscono questa situazione di cuore, spetterà a Izuku tornare al suo vero obiettivo mentre Bakugo combatte Shigaraki alla UA High School.

My Hero Academia: il manga

Si tratta di una serie manga di supereroi giapponese scritta e illustrata da Kōhei Horikoshi. In Italia il manga è edito da Star Comics. La storia segue Izuku Midoriya, un ragazzo nato senza superpoteri in un mondo in cui sono diventati un luogo comune.

Tuttavia sogna ancora di diventare lui stesso un supereroe. All Might, il più grande eroe del Giappone, sceglie Midoriya come suo successore dopo averne riconosciuto il potenziale, e lo aiuta a iscriverlo a un prestigioso liceo per supereroi in formazione.