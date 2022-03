My Hero Academia svela la nuova uniforme di Izuku

My Hero Academia svela a tutti gli appassionati della serie la nuova uniforme del protagonista Izuku Midoriya.

Di seguito è possibile dare un’occhiata alla nuova uniforme e l’aggiornamento arriva per gentile concessione della copertina più recente di My Hero Academia.

Deku and Uraraka on the cover of WSJ #16! pic.twitter.com/Kg01sicCuk — Atsu 🧃 (@Atsushi101X) March 16, 2022

Si capisce che si tratta della copertina di Weekly Shonen Jump di questa settimana dedicata interamente al manga di Kōhei Horikoshi.

Deku nella cover del nuovo numero di Jump è in copagnia di Ochaco e il primo mostra la combinazione di colori del suo nuovo look.

My Hero Academia è entrato nel suo atto finale e, ovviamente, ciò significa che i suoi eroi hanno bisogno di nuovi equipaggiamenti.

Come si vede è decisamente diverso da quello che abbiamo sempre visto. I capelli verdi di Izuku si combinano ancora con l’aspetto anche se l’abito ha perso gran parte della sua tonalità verdastra. Questa volta, l’abito tende al nero con accenti arancio-oro. Il mantello di Gran Torino occupa lo spazio dove un tempo Izuku aveva una visiera color canna di fucile, e questo è solo l’inizio.

Izuku era alla ricerca di un nuovo equipaggiamento in seguito alle sue numerose battaglie, e i professionisti hanno ascoltato. Dopotutto, non è passato molto tempo dal debutto della sua nuova attrezzatura e ora i suoi colori ufficiali sono in mostra al mondo intero.

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

In Italia la serie viene pubblicata dal 3 febbraio 2016 da Star Comics.

Riguardo l’anime invece, una serie televisiva basata sul manga originale è stata prodotta dallo studio Bones e trasmessa in Giappone a partire dal 3 aprile 2016 in cinque stagioni.