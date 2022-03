My Hero Academia: Froppy fa il suo ingresso in battaglia

La battaglia finale di My Hero Academia vede le forze di All For One faccia a faccia con i giovani eroi della UA Academy insieme ai più grandi combattenti del crimine della società degli eroi.

Le pagine del manga non descrivono una situazione semplice. Infatti i piani degli eroi non funzionano a causa della tattica messa in atto da Toga.

Pare inoltre che Deku e Uravity abbiano bisogno di un grande appoggio e l’ideale sarebbe l’ingresso in battaglia di Froppy.

Deku dal canto suo, potrebbe anche avere tutto il potere di One For All, ma al giovane eroe farebbe sicuramente comodo un po’ di supporto per sconfiggere il nemico.

La violenta battaglia si scatena su una motivazione particolare. Toga dopo aver rivelato i suoi sentimenti per Midoriya scopre che l’eroe non ricambia ciò che prova lei.

Attualmente Toga ha un asso nella manica che potrebbe dare ai villain un grande vantaggio. Si sta occupando di nutrire il potere di Twice e molto probabilmente è capace di creare infiniti duplicati di se stessa.

Deku originariamente doveva combattere contro Shigaraki, uno dei due detentori di All For One. Fortunatamente gli viene data l’opportunità di scappare grazie all’arrivo di Froppy.

Possedendo un Quirk che le conferisce la forza, la velocità e altre abilità di un anfibio, Froppy potrebbe non essere allo stesso livello di potenza di Toga, ma ha collaborato con Ochaco in passato più una volta.

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

Una serie televisiva anime, basata sul manga originale e prodotta dallo studio Bones, è stata trasmessa in Giappone a partire dal 3 aprile 2016[2] in cinque stagioni

Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

