My Hero Academia doveva essere mensile anzichè settimanale

My Hero Academia è nel pieno dell’arco finale War Arc. Tuttavia la sensazione che emerge è che la gestione di quella che deve essere la battaglia culminante non è gestita come dovrebbe.

Di fatto ci sono diverse critiche legate ad alcune parti della trama che mancano di concretezza o approfondimento.

Molti dei problemi possono essere attribuiti alle richieste di occupare una data di uscita settimanale dei capitoli del manga.

Le esigenze creative della serie corrispondono al ritmo di rilascio. Gli artwork erano meno dettagliati, in grado di essere rifiniti su base settimanale da un mangaka e da un piccolo team.

Le opere più complesse con l’azione e con un design dettagliato, richiedono un diverso impegno di tempo e sono strutturate come fumetti a figura intera anziché fumetti settimanali.

All’inizio sembrava che My Hero Academia fosse perfetto per il rilascio settimanale. La storia di Izuku Midoriya che si allenava e imparava a essere un eroe era facile da digerire settimanalmente e il carico d’azione era abbastanza mite da sembrare bello a quel livello.

Quindi il creatore di My Hero Academia ha consegnato nei primi giorni tavole ben dettagliate e realizzate.

Le serie però si evolvono e cambiano nel corso del tempo e questo è il caso di My Hero Academia.

Sfortunatamente, quell’evoluzione è stata chiaramente in contrasto con il formato del manga.

È documentato che Horikoshi ha cominciato a incontrare delle difficoltà in questi ultimi anni di realizzazione del manga.

Queste difficoltà sono legate al suo stato personale e ai ritardi nel programma di rilascio settimanale che sono arrivati con crescente frequenza.

È come se le esigenze del ritmo abbiano superato la capacità di pianificare correttamente la storia e gli archi dei personaggi su un livello abbastanza profondo.

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

Il manga è edito in Italia da Star Comics e gli episodi dell’adattamento anime, prodotto da Bones sono stati trasmessi in streaming in simulcast da Dynit su VVVVID.