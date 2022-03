Tra le uscite manga Star Comics del 23 Marzo 2022 si segnala la Perfect Edition di Rurouni Kenshin e Kaiju N. 8, di cui la casa editrice ha pubblicato anche il primo capitolo online.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 23 Marzo 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi che potete anche consultare le novità previste per Aprile e per Maggio.

Le uscite Star Comics del 23 Marzo 2022

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION n. 2

di Clamp

€ 9,90

Con card

Prosegue la ricerca delle Clow Cards, ma, con grande sorpresa di tutti, ecco entrare in scena un nuovo personaggio: Li Syaoran, un ragazzino cinese anche lui sulle tracce delle carte magiche! Per Sakura si rivelerà un rivale da non sottovalutare!

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA n. 5

AMICI n.286

di Emi Mitsuki , Studio Pierrot

€ 5,50

LA STORIA DI UNA MAGICA RIVALITÀ COME NON L’AVEVATE MAI LETTA!

È arrivato il giorno del concerto di Creamy dal quale dipendono le sorti della Parthenon Production. A causa di un errore del suo manager Kidokoro, però, la giovane idol finisce su un’isola remota! Megumi incoraggia Shingo Tachibana, che è sull’orlo della disperazione, a continuare a credere nella ragazza, e fa tutto ciò che è in suo potere perché il concerto sia un successo, ma…

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 31

di Kamui Fujiwara , Takashi Umemura , Yuji Horii

€ 5,90

Il re demone Baramos ha assalito il regno di Carmen. Di fronte al suo potere distruttivo e alla sua capacità di rigenerazione, gli eroi se la stanno vedendo davvero brutta. Intanto, Shirshil e Mishil, alla ricerca dei due prodi scomparsi, sono entrati dentro Shigan, lo spirito della terra. Dal canto loro, Li e Yui, che stanno seguendo le orme di Quinzorma, si rendono conto di una cosa importantissima…

FAIRY TAIL COLLECTION n. 7

STAR COLLECTION n.26

di Hiro Mashima

€ 25,80

UN’OPERA MAGICA IN PRATICI COFANETTI!

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera… magica!

Contiene “Fairy Tail” voll. 37-42

GUNDAM THUNDERBOLT n. 16

GUNDAM UNIVERSE n.82

di Hajime Yatate , Yasuo Ohtagaki , Yoshiyuki Tomino

€ 6,00

Dopo l’ultimo combattimento terrestre, Daryl Lorenz, allontanatosi involontariamente dal grosso dell’Alleanza dei Mari del Sud, tenta di tornare nello spazio collaborando con l’ex tenente colonnello Galle. Nel frattempo Io Flemming, che appartiene all’Esercito Federale, uccide Cornelius, un amico fidato che faceva la spia per l’Alleanza, e si riprende dal PTSD. La meta finale di entrambi è Side 3, la Repubblica di Zeon che rappresenta anche il bersaglio dell’abate Levan Huu, capo dell’Alleanza dei Mari del Sud… In vista dell’ennesimo scontro, i due piloti rivali cercano una nuova arma per prevalere sull’avversario.

KAIJU No. 8 n. 1

TARGET n.117

di Naoya Matsumoto

€ 4,90

I KAIJU SONO ARRIVATI!

In Giappone il tasso di comparsa di kaiju è tra i più alti al mondo, tanto che enormi creature portatrici di distruzione lo invadono quasi quotidianamente. Kafka Hibino, che ora lavora per un’impresa specializzata nello smaltimento delle carcasse dei kaiju, un tempo aspirava a diventare un membro delle Forze di Difesa, le unità speciali incaricate di sopprimere i mostri e difendere il Paese. Un giorno, però, un misterioso organismo si introduce nel corpo di Kafka, trasformandolo in quello che le Forze di Difesa battezzeranno col nome in codice di “Kaiju No.8”…

Ha inizio la saga dell’uomo che divenne un kaiju!

KAIJU No. 8 n. 1

VARIANT COVER EDITION CON 4 CARTOLINE

di Naoya Matsumoto

€ 6,90

VARIANT COVER CON 4 CARTOLINE

Il primo volume della serie uscirà anche in versione Variant, con degli allegati esclusivi e una copertina con illustrazione alternativa ed “effetti speciali”!

KAIJU No. 8 n. 1

CON 1 PEZZO DI PUZZLE (1 DI 2) E DUE ILLUSTRATION CARD (POCHI & KURO E NEKO WAPPA!)

TARGET OMAGGIO n.117

di Naoya Matsumoto

€ 4,90

CON PUZZLE (1 DI 2) E DUE CARTOLINE (UNA DI POCHI & KURO E L’ALTRA DI NEKO WAPPA!)

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 1

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

Diciannovesimo secolo: l’era Meiji apre un capitolo totalmente nuovo nella storia del Giappone, proponendosi di traghettare il paese verso un futuro radioso di pace e civiltà. Dall’ombra del leggendario assassino Battosai, attivo negli ultimi anni dello shogunato Tokugawa, emerge una figura errante enigmatica e decisamente fuori dai ranghi: Kenshin, spadaccino che, in nome del giuramento di non uccidere più nessuno, viaggia portando con sé una katana a lama invertita. Attraverso le sue avventure e la scoperta di nuovi valori e sentimenti, assisteremo al cambiamento di una nazione che si dirige a ritmo spedito verso la modernità.

Lungamente attesa e invocata tanto dai fan della vecchia guardia quanto dalle nuove generazioni di lettori, arriva finalmente in Italia la Perfect Edition di un’opera che ha fatto la storia del manga per ragazzi!

SUPER DRAGON BALL HEROES – BIG BANG MISSION!!! n. 2

di Yoshitaka Nagayama

€ 4,50

Fu, il Re Oscuro, si è finalmente risvegliato! Ricomincia l’esperimento della “Missione Big Bang”, volto alla creazione di un nuovo universo… Goku e Vegeta si fondono in un super guerriero per contrastare la minaccia di Fu, ma si trovano in difficoltà di fronte a un potere immenso… Nel frattempo, fa la sua comparsa una figura inaspettata!

TRESE n. 3

di Budjette Tan, KaJo Baldisimo

€ 8,90

A mezzanotte non è saggio camminare per le strade poco illuminate di Manila. Bisogna mantenere la calma. Il rischio è di essere improvvisamente circondati da un branco di cani che appaiono dal nulla (dei Segben che inseguono la loro preda).

Ed è meglio evitare la macelleria aperta a quell’ora: potrebbe essere una copertura per una banda di Aswang.

Tuttavia, c’è una minaccia ancora più letale per la città: un essere antico assetato di sangue ha trovato nuovi discepoli. Servirà un sacrificio.

Quando un crimine prende una direzione strana o paranormale, la polizia chiama Alexandra Trese, infallibile detective specializzata in sovrannaturale.