Star Comics: le novità manga di Aprile 2022

30 MARZO

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA – LA FARFALLA CON UN’ALA SOLA – ROMANZO

Koyoharu Gotouge, Aya Yajima

14,5×21, B, b/n, 160 pp, con alette, con mini poster, € 15,00

FINALMENTE ARRIVA IL SECONDO ROMANZO DELL’INDOMABILE SERIE CHE HA CONQUISTATO I NOSTRI CUORI!

Himejima ha salvato le piccole Kanae e Shinobu, i cui genitori sono stati uccisi da un demone, e ora le due bambine desiderano entrare nella Squadra Ammazza Demoni. L’uomo decide quindi di sottoporle a una prova… Per tutti gli appassionati dell’acclamatissima saga di Koyoharu Gotouge, arrivano cinque nuovi racconti incentrati sulle Colonne più popolari, oltre a una storia in forma romanzata ispirata agli extra di grande successo della serie “Campus Kimetsu”!

ONE PIECE

vol. 100 – YOUNG 332

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,30

Sul terrazzo, dove tutti gli “attori” sono ormai presenti sulla scena, Rufy e i suoi sfidano Kaido e Big Mom. Avranno elaborato una qualche strategia per battere la micidiale alleanza dei più forti?! A quale esito andrà incontro la battaglia finale di questo conflitto di livello supremo?! Violentissime scosse fanno tremare l’Isola degli Orchi!

6 APRILE

CUPID SHOCK BOX (CUPID SHOCK + CUPID SHOCK – CHASE + ILLUSTRATION CARD)

QUEER 31

Minta Suzumaru

12,8×18, B, b/n e colore, 186 + 210 pp, con sovraccoperta, € 13,00 CONTENUTI ESPLICITI!

UNA TRAVOLGENTE MINI-SERIE BL DALL’AUTRICE DI NON VOLEVO INNAMORARMI E GOLDEN SPARKLE!

Shingo frequenta le superiori e a scuola lo chiamano “Cupido” perché passa alle compagne informazioni sui ragazzi che sono oggetto dei loro desideri. Grazie all’affabilità e all’energia che lo contraddistinguono, il suo “secondo lavoro” va alla grande, ma un giorno gli viene chiesto di indagare sulla vistosa cicatrice sulla fronte di Ao, un senpai dall’aria misteriosa che tiene tutti a distanza con il suo atteggiamento distaccato. Quale sarà il suo segreto? Due volumi, Cupid Shock e Cupid Shock – Chase, raccolti in uno speciale box contenente anche un’esclusiva illustration card in omaggio!

13 APRILE

SAINT TAIL NEW EDITION

vol. 1 di 4 – STARLIGHT 342

Megumi Tachikawa

12,8×18, B, b/n e col., 292 pp, con sovraccoperta, € 8,00

A GRANDE RICHIESTA, IL RITORNO DI UNA DELLE MAGICAL GIRL PIÙ AMATE DEGLI ANNI NOVANTA!

Meimi Haneoka, studentessa dell’Istituto Saint Paulia, di giorno è una ragazza come le altre ma, quando cala la notte, al grido di “Uno, due, tre!”, si trasforma nella misteriosa ladra Saint Tail, impegnata in brillanti missioni in soccorso delle pecorelle smarrite! A quasi venticinque anni dalla prima pubblicazione in Italia, le magiche avventure di Saint Tail tornano a risplendere in un’edizione nuova di zecca con fantastica gallery a colori in apertura di ogni volume e un’accurata revisione dei testi che rende onore a una delle magical girl più amate della storia dei manga!

20 APRILE

ONE PIECE 100 CELEBRATION EDITION

Il tanto atteso traguardo sta per essere tagliato. In arrivo un volume 100 da amare e collezionare! Qui tutti i dettagli.

NEKO WAPPA!

vol. 1 di 2 – STORIE DI KAPPA 311

Naoya Matsumoto

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

LE ESILARANTI AVVENTURE DI UN’ASPIRANTE DEA

In Giappone dimorano otto milioni di divinità e ci sono innumerevoli edifici sacri. Un giorno, presso il santuario shintoista del bosco di Nekomata, viene abbandonata una bambina di nome Tama. Raccolta da una famiglia di spiritelli simili a gatti e cresciuta, pur essendo umana, come una divinità, è ora pronta a fare il suo ingresso nel mondo degli uomini per diventare una “divinità” vera e propria! Un nuovo, esilarante manga firmato dallo stesso autore di Kaiju No.8, uno dei mangaka più in ascesa nell’odierno panorama fumettistico giapponese: assolutamente da scoprire! Il primo volume contiene due speciali illustration card, una di Neko Wappa! e una di Kaiju No.8. Non fatevelo sfuggire!

NEKO WAPPA! vol. 1 CON OMAGGIO

Contiene due illustration card In tutti i canali tranne edicola, fino a esaurimento, € 5,50

LA SAGA DELLE SIRENE

vol. 1 di 2 – UMAMI 15

Rumiko Takahashi

15×21, B, b/n e col., 392 pp, con alette, € 18,00

Si dice che mangiando carne di sirena si diventi immortali. In realtà, pare vi sia il rischio di ricavarne orrende deformazioni o addirittura ritrovarsi trasformati in mostri assetati di sangue. Ma anche se qualcuno riuscisse a ottenere la vita eterna, siamo sicuri che una simile deviazione dalle leggi di natura rappresenti una benedizione e non, piuttosto, una tremenda condanna? Il giovane Yuta, divenuto immortale suo malgrado, è intenzionato a recuperare la propria umanità. Un giorno, dopo molto tempo, s’imbatte in Mana, una ragazza misteriosa che sembra rappresentare la chiave per raggiungere finalmente il suo obiettivo… Sulle pagine di Umami torna il capolavoro nato dall’immenso talento della principessa del manga Rumiko Takahashi. Un’opera ricca di suspense, raccolta in due volumi che sapranno affascinare vecchi e nuovi lettori e chiunque ami il genere horror e il sovrannaturale!