My Hero Academia ci ha sempre dimostrato che Izuku non è un ragazzo che si arrende e si affida ai suoi amici quando le cose si fanno difficili. Ha imparato nuovi stili di combattimento da quasi tutti i suoi amici, nonostante la frustrazione di Bakugo. Tuttavia, ci sono alcuni compagni di classe che Izuku non ha ancora imparato a conoscere bene.

Froppy è l’eroina che conosciamo anche come Tsuyu, e ha lasciato molti fan sorpresi nel manga quando Izuku ha iniziato ad allenare la sua nuova Unicità. Il potere di Black Whip non è ancora stato sfruttato appieno dall’attuale erede di One for All, ma il suo Quirk è decisamente più potente, ora. Questo perché Izuku ha fatto affidamento su Sero e Ochaco mentre gli insegnavano come controllare il suo potere. Durante quella sessione di allenamento, i fan non sono riusciti a capire perché Tsuyu fosse lì, ma ne abbiamo finalmente scoperto il motivo.

Izuku aveva chiesto a Tsuyu di presentarsi in modo da poter studiare le sue abilità da rana. In particolare, voleva sapere come usava la lingua per muoversi sul campo di battaglia e combattere. Questo perché Izuku vuole usare Black Whip nello stesso modo in cui Tsuyu usa la sua lingua, e il ragazzo ha mostrato come funziona nel capitolo 293 di My Hero Academia.

L’eroe ha scioccato i fan la scorsa settimana quando è stato in grado di combattere Dabi senza usare braccia o gambe. Invece, Izuku si è affidato a Black Whip che ha manifestato dalla sua bocca come se fosse una lingua. Questa tecnica ha aiutato Izuku a salvare Shoto dal fuoco di Dabi. E quando questo arco sarà terminato, Izuku vorrà ringraziare Froppy per averlo aiutato a portare a termine quel salvataggio.

