My Hero Academia: probabile pausa prevista ad aprile

Mentre My Hero Academia racconta le vicende della battaglia finale tra gli eroi e le forze di All For One, pare che ad aprile sarà prevista una breve pausa.

Attualmente, Kohei Horikoshi non si è pronunciato circa una serie sequel o uno spin-off sulla storia della UA Academy dopo la fine di My Hero Academia.

My Hero Academia doveva essere mensile anzichè settimanale

Tuttavia Horikoshi ha affermato che la storia aveva bisogno di almeno un anno per essere raccontata.

In un recente aggiornamento, si è dichiarato che il prossimo capitolo di My Hero Academia sarà posticipato di una settimana, sapendo come è andato il piano di fuga di Izuku mentre Froppy è entrata in battaglia contro Toga, proprio come altri giovani eroi.

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

Questo manga è ambientato in un mondo di supereroi e l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe pur essendo nato senza superpoteri.

Il manga è edito in Italia da Star Comics.

Un adattamento anime, prodotto da Bones e diretto da Kenji Nagasaki, è andato in onda dal 3 aprile al 26 giugno 2016. In Italia gli episodi sono stati trasmessi in streaming in simulcast da Dynit su VVVVID. Una seconda stagione, trasmessa tra il 25 marzo e il 30 settembre 2017, è annunciata al termine della prima e acquistata in Italia sempre da Dynit per VVVVID.

Quest’anno, tutti gli appassionati della serie Shonen vedranno il ritorno dell’adattamento anime di My Hero Academia, con la sesta stagione che arriverà in autunno.

Promettendo di adattare War Arc, gli eroi combatteranno la loro più grande battaglia come risultato del sorpasso di Shigaraki e della sua banda alle forze del Meta Liberation Army.

Anche se il manga potrebbe finire nel prossimo futuro, l’anime ha ancora molte aree da esplorare.