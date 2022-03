My Hero Academia: Vigilantes volge verso la fine

Secondo un nuovo rapporto, sembra che il prequel di My Hero Academia finirà prima di quanto si protesse prevedere.

Questo aggiornamento è stato condiviso dall’account Twitter Shonen Jump News – Unofficial. Come dice il nome stesso non si tratta di una pagina ufficiale, ma ogni suo aggiornamento o rumor alla fine si è dimostrato premonitore e attendibile.

Quindi abbiamo ragione di credere e di fidarci su quanto emerso.

Di seguito è possibile vedere l’avviso sulle sorti del prequel di My Hero Academia:

VIGILANTE -My Hero Academia Illegals- Spin-Off by Hideyuki Furuhashi and Betten Court is reaching its climax. A special 2-page feature has also been published in Weekly Shonen Jump Issue #17. https://t.co/HjPUvrvgnB pic.twitter.com/uPLfVNNAlu — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 28, 2022

La didascalia che precede le pagine del manga annuncia che lo spin-off di Hideyuki Furuhashi e Betten Court sta raggiungendo il culmine.

My Hero Academia: Vigilantes, per tutti quelli che non ne sono a conoscenza, si svolge ben prima che Izuku Midoriya si ritrovi alla UA High School. Questo perché la storia segue un vigilante in età universitaria di nome Koichi che aspira a essere come All Might.

Una volta che inizia a salvare i civili intorno a Naruhata, incontra diversi volti familiari come Eraser Head e Mirko.

My Hero Academia: Vigilantes: il manga

My Hero Academia: Vigilantes è stato ideato da Tetsuya Sato, editore di My Hero Academia, che voleva realizzare uno spin-off della serie principale.

Ha prima contattato Betten Court come illustratore, e poi Hideyuki Furuhashi come scrittore. Quando entrambi hanno accettato, ha informato Horikoshi dell’idea, che ha accettato, dal momento che è anche un fan di Betten Court da molto tempo.

Per creare un capitolo, Furuhashi crea prima la sceneggiatura e disegna lo storyboard con cornici e fumetti. Dopodiché, lo invia a Sato che annota alcune correzioni e opinioni prima di approvarlo. Gli storyboard vanno quindi a Betten Court, che finisce l’artwork.

Ogni capitolo è supervisionato e approvato da Horikoshi, che aggiunge anche idee e talvolta dice loro cosa rimuovere.