ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Quanto segue contiene spoiler per il capitolo n. 91 di My Hero Academia: Vigilantes.

O’Clock, Tiger Bunny e Rapper sono in difficoltà nel manga My Hero Academia: Vigilantes mentre cercano di fuggire dall’area di combattimento sotterranea che è stata trasformata in una trappola che ruba i Quirk. Nel capitolo # 91, la missione di O’Clock consiste nel fornire le informazioni che ha scoperto lì alla polizia, ma il misterioso nuovo “cattivo incappucciato” gli sta causando più problemi di quanto si aspettasse. Quindi, decide di attuare il Piano B: l’operazione “Chiama All Might”. Ma sebbene questo possa sembrare un atto di codardia, O’Clock si dimostra ancora una volta un vero eroe.

Mentre O’Clock combatte contro il cattivo incappucciato, le sue abilità analitiche sono indicative della sua personalità da eroe. In effetti, la sua analisi del Quirk del nemico assomiglia alle osservazioni dettagliate di Midoriya. Il suo Quirk, Overclock, è perfetto per sfruttare i punti deboli nello stile di combattimento di un nemico, ma può mantenerlo solo per un breve periodo di tempo. Dopo aver concluso che la forza bruta e i poteri rigenerativi del nemico sono troppo per la sua piccola squadra di vigilantes, escogita un piano per chiamare un pezzo grosso: All Might.

O’Clock mostra anche la sua rapidità nel ragionamento in un flashback pochi istanti prima che la battaglia inizi. Il compito di O’Clock è distrarre il cattivo incappucciato per dare un’apertura a Tiger Bunny mentre Rapper fornisce supporto. O’Clock è preciso con il suo processo decisionale, fornendo a Tiger Bunny l’opportunità perfetta per la sua fuga. Ma il dettaglio più importante nel piano di O’Clock arriva quando fa notare che le forze di polizia esterne non dovrebbero interagire direttamente con il nemico.

Nel mondo di My Hero Academia, la polizia sembra sempre in grado di arrestare i cattivi senza grossi problemi, ma questo perché la maggior parte delle volte il cattivo è già stato sconfitto dagli eroi. O’Clock ne tiene conto, sapendo che la polizia non ha i mezzi per affrontare la minaccia sconosciuta, portando quindi alla sua decisione di chiamare All Might. Kurogiri – e presumibilmente All For One – commenta anche che se All Might dovesse presentarsi, l’intera operazione fallirebbe di certo. All For One sembra avere un certo interesse per O’Clock, ma sembra che non riuscirà a incontrarlo.

O’Clock dimostra nel Capitolo # 91 che i migliori eroi non hanno bisogno delle mosse più appariscenti: hanno solo bisogno di una mente acuta e del giusto senso del giudizio per chiamare la cavalleria quando necessario. In base alle sue condizioni attuali, O’Clock potrebbe essere vicino alla sua scomparsa come eroe poiché non possiede più Overclock ai giorni nostri. Le sue azioni e il suo pensiero rapido qui potrebbero essere ciò che lo conduce lungo il percorso del sacrificio per il bene superiore, ma lo scopriremo solo nei prossimi capitoli.

