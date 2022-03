My Hero Academia: verso lo scontro finale tra Toga e Ochaco

Le pagine del manga di My Hero Academia preparano il grande scontro tra Ochaco Uraraka e Himiko Toga.

Durante gli eventi della Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale, Ochaco e Toga hanno condiviso alcuni momenti. Tuttavia da quando Toga ha cominciato a provare qualcosa per Izuku le cose sono cambiate.

Il cambiamento è dovuto al fatto che anche Ochaco prova dei sentimenti per l’eroe, e per questo Toga sottolinea che questa situazione li ha resi rivali romantici.

Mentre la guerra finale continua con il nuovo capitolo dell’Atto Finale, Ochaco e Toga si trovano ora faccia a faccia.

Dopo che Izuku rifiuta Toga, quei sentimenti d’amore sono trasformati in rabbia e violenza con l’intento di rifiutare tutto il mondo.

Ora è un vero scontro di ideali poiché Toga sta cercando solo la distruzione e Ochaco combatte non per il suo futuro di eroe, ma per il miglior tipo di futuro per se stessa. In un certo senso, mostra solo quanto siano veramente simili.

Nel capitolo 349 Izuku riesce a sfuggire alla presa di Toga e ora si sta dirigendo verso Shigaraki il più velocemente possibile.

Ochaco quindi si sta concentrando sul trovare un modo per sconfiggere Toga con ogni mezzo necessario. La stessa Toga ammette che mentre ama ancora Izuku, Ochaco e Tsuyu, ne ha avuto abbastanza.

Il rifiuto di Izuku nei suoi confronti è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Adesso si allontanerà completamente dal mondo degli eroi.

Finora i suoi ultimi legami con il mondo degli eroi l’hanno trattenuta, ma ora non più.

Anche Ochaco sta facendo lo stesso. Ora non vivrà come un eroe, ma come Ochaco Uraraka.

I due hanno parecchio in comune con i loro nuovi obiettivi, e presto tutto questo arriverà al culmine con la loro battaglia finale nel corso dei prossimi capitoli.