My Hero Academia: svelato il Nomu più spaventoso

My Hero Academia ha svelato uno dei suoi Nomu più spaventosi di sempre con lo spin-off My Hero Academia: Vigilantes.

L’accesa battaglia finale tra il Crawler di Koichi Haimawari e l’esplosivo Number 6 ha raggiunto il culmine.

Mentre i due si erano spinti oltre i propri limiti, l’ultimo capitolo della serie ha scatenato le cose introducendo nella situazione gli eroi professionisti ufficiali.

La lotta ora ha raggiunto un nuovo grande livello. Ma Number 6, è ben lungi dall’arrendersi.

Endeavor e alcuni dei principali eroi professionisti sono intervenuti per porre fine a Number 6. Tutto ciò perché il livello di Nomu è cresciuto al punto da essere così instabile, che Koichi non poteva più contenerlo da solo.

Ma è anche chiaro che la lotta è tutt’altro che finita. Come i fan hanno già visto in passato, questo Nomu si sta rapidamente evolvendo in nuovi stadi. Ha raggiunto una nuova forma spaventosa e scheletrica.

I capitoli precedenti della serie hanno visto Number 6 dirigere la sua rabbia contro Koichi. Questo quando ha visto il giovane vigilante non solo diventare amato da tutti coloro che lo circondano per il suo lavoro da eroe, ma crede che sia la vita che avrebbe dovuto avere.

Dopo essere stato sconfitto da All Might ed Endeavor nel capitolo 122 di My Hero Academia: Vigilantes, è stato rivelato che Number 6 è riuscito a sfuggire alla distruzione totale.

Number 6 si è salvato dalle fiamme di Endeavour proteggendo il resto del suo corpo. Ora però si mantiene in vita continuando a incanalare energia elettrica attraverso le sue ossa rimanenti.

È un aspetto finale spaventoso per il cattivo, e sembra che il vero confronto finale con Koichi sia ora più vicino che mai e probabilmente sarà molto più intimo di quanto la loro battaglia esplosiva suggerirebbe all’inizio.