My Hero Academia: guarda la nuova illustrazione di Izuku

My Hero Academia ha presentato alcune fantastiche nuove illustrazioni per Izuku Midoriya con l’imminente uscita su una rivista.

Il franchise di Kohei Horikoshi sta raccontando episodi caldi dell’arco narrativo attuale. Le pagine del manga stanno narrando un’intensa battaglia nell’atto finale e una sesta stagione dell’anime in lavorazione.

Al centro sia dell’anime che del manga c’è Deku, il protagonista principale della serie.

Tutti gli appassionati adesso stanno seguendo con forte attenzione il manga. La loro curiosità è senza dubbio scatenata dal fatto che mentre Deku è disposto a intervenire su ogni situazione ostica usando il suo potere One For All al massimo.

Risultato in alcuni dei momenti più belli della serie finora, Deku ora sta abbellisce la copertina di un’imminente pubblicazione di una rivista con nuove illustrazioni della famosa animatrice Yutaka Nakamura.

Puoi dare un’occhiata alla nuova fantastica grafica di seguito condivisa dall’account Twitter heroaca_anime:

My Hero Academia tornerà per la stagione 6 questo ottobre come parte del programma anime dell’autunno 2022. Non è ancora stata fissata una data di uscita concreta per i nuovi episodi. La serie adatterà l’arco narrativo di Paranormal Liberation Front War della serie manga originale di Horikoshi.

Questo arco narrativo è una guerra totale tra le forze dell’eroe e quelle dei cattivi, ed è un evento così grande che gli ultimi capitoli del manga sono ancora sulla scia di tutto ciò che effettivamente accade nel corso di questa grande battaglia. Ciò significa che probabilmente sarà la stagione più importante dell’anime.

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

In Italia il manga è edito da Star Comics e In Italia gli episodi dell’anime sono stati trasmessi in streaming in simulcast da Dynit su VVVVID.