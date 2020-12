Nel nuovo arco narrativo di My Hero Academia gli eroi del Liceo Yuei e gli eroi professionisti hanno affrontato la loro sfida più dura a causa dell’enorme potenza dei Nomu.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Se dovete ancora leggere l’ultimo capitolo del manga di My Hero Academia, il Capitolo 294, vi sconsiglio di proseguire nella lettura.

Milio è tornato durante grazie al potere di Eri che è stato in grado di “riavvolgerlo” e quindi ripristinare il suo Quirk e trasformarlo ancora una volta nell’eroe Lemillion. Sia Milio che Best Jeanist sono entrati nella mischia e hanno quasi sconfitto tutti i cattivi, mentre cercavano anche di abbattere i Nomu di fascia alta che erano stati liberati per proteggere Shigaraki. Lemillion spiega così quanto siano potenti questi incubi biologici rispetto ai mostri del passato all’interno della serie!

Come osserva Lemillion, i Nomu che gli eroi stanno combattendo sono forti quanto l’High End che è apparso in “Kyushu”, la città che ha visto sia Endeavour che Hawks doversi unire solo per abbattere una di queste creazioni del dottor Garaki. Tenendo questo a mente, è chiaro che Milio è attualmente impegnato in una delle battaglie più dure della sua vita e che gli eroi devono superare alcuni ostacoli prima di concludere questa battaglia di vita o di morte.

