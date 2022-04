My Hero Academia: svelata una parte dell’infanzia di Izuku e Bakugo

My Hero Academia ha saputo descrivere tantissime relazioni tra i personaggi. Tuttavia è chiaro che l’amicizia di Izuku con Katsuki è complicata.

I due si sono visti in tutti i modi da quando sono stati presentati da bambini. Da amici a nemici e persino rivali. E ora, una nuova opera d’arte è qui che evidenzia i primi giorni della loro amicizia.

L’account Twitter nstime23, di Noguchi, l’assistente di My Hero Academia, ha pubblicato uno sketch che hanno fatto di Izuku con Katsuki di un tempo. La tenerezza cha avvolge i due in tenera età è innegabile e tutti gli appassionati possono darci un occhiata di seguito:

I due ragazzi, come si vede, sono presi da una console di gioco, e Katsuki sta gestendo il gioco mentre Izuku dà indicazioni da sopra la sua spalla.

Chiaramente, questo tipo di coinvolgimento tra i due è adorabile e i fan vorrebbero sapere come hanno lavorato Izuku e Katsuki prima che la situazione è cambiata completamente. My Hero Academia ha mostrato dei loro frammenti da bambini, ma non dispiacerebbe avere un po’ più di contesto.

Per quanto riguarda il gioco stesso, beh, è ​​chiaro che la console vuole essere un Nintendo Switch. Tuttavia, nel mondo alternativo di My Hero Academia, Switch è stato trasformato in Snatch.

Sembra che la console sia apprezzata dall’amato pro eroe. Dopotutto, Snatch compare nella serie principale, ma non per molto. Dabi finisce per uccidere l’eroe professionista e la morte spinge Dabi ed Endeavor ad avere una conversazione piuttosto tesa una volta che Overhaul viene imprigionato.

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

In Italia la serie viene pubblicata dal 3 febbraio 2016 da Star Comics.

Una serie televisiva anime, basata sul manga originale e prodotta dallo studio Bones, è stata trasmessa in Giappone a partire dal 3 aprile 2016 in cinque stagioni.