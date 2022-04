My Hero Academia: cosa voleva realmente Dabi da Endeavor?

My Hero Academia è nel bel mezzo della battaglia finale che coinvolgerà Dabi e Shoto Todoroki. Prima che i due si scontrino, il manga coglie l’occasione per raccontare la storia dei primi anni di vita di Dabi. Si stabilisce ciò che il focoso villain voleva da Endeavour e cosa lo ha portato a diventare uno dei più terrificanti nemici del manga.

Dabi, che si chiamava Touya, era il figlio di Endeavour che subì un brutale addestramento che era la definizione di abuso. Questo perché il rivale di All Might stava cercando di trasformare suo figlio nel prossimo grande eroe.

Endeavour però si rende conto che il Quirk di Touya non era all’altezza. L’abilità di Shoto di dominare sia il fuoco che il ghiaccio era un vantaggio selvaggio. Il malvagio Dabi però, si è quasi ucciso tentando di diventare più caldo di quanto non avesse mai fatto.

Bruciando la mascella inferiore e la stragrande maggioranza del suo corpo, All For One si è imbattuto nel corpo di Touya e lo ha curato per tre anni.

Dabi una volta svegliato, non è riuscito a conquistare il principale cattivo della Hero Society. Come spiega il dottor Garaki nel presente, Dabi è stato originariamente coinvolto con i cattivi come potenziale sostituto di Shigaraki come erede di All For One.

Però Dabi voleva semplicemente una cosa che All For One e Garaki non potevano dargli: essere visto da suo padre Endeavour.

Mentre Midoriya ha visto che ci sono cattivi che potrebbero essere redenti, Dabi potrebbe essere la definizione stessa di un antagonista che è al di là della redenzione, bruciando i resti della sua pelle e cercando di bruciare il mondo come un affronto contro suo padre.

Con l’arco finale che si prepara per una grande battaglia tra i fratelli Todoroki, sarà interessante vedere quale ruolo gioca Endeavour in questa battaglia.