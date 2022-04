My Hero Academia: lo scontro tra fratelli ha inizio

Le pagine dell’ultimo capitolo del manga di My Hero Academia sono vicine alla resa dei conti tra Shoto Todoroki e Dabi.

L’atto finale della serie manga di Kohei Horikoshi si è riscaldato mentre la guerra finale tra gli eroi e i cattivi raggiunge il culmine.

Dabi, ricordiamo, ha rivelato i suoi legami con la famiglia Todoroki durante gli eventi della Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale. Dopo averlo fatto ora è concentrato sull’uccisione dell’intera famiglia con ogni mezzo necessario.

Adesso si trova però contro Shoto nel campo di battaglia finale.

Il percorso di Dabi ora è molto facile. Intende distruggersi e portare con sé tutto ciò che può.

Nei capitoli precedenti lo hanno visto contrariato poiché non avrebbe affrontato suo padre.

Adesso che si trova dinanzi a Shoto, inizia a rivelare più delle lacune nella sua storia di origine.

Nel nuovo capitolo, in questa fase, comincia la lotta con Shoto. Fanno fondamento a ogni bricioli di energia scagliando attacchi infuocati ed estremamente pericolosi.

Nel capitolo 350 di My Hero Academia, Dabi spiega come è sopravvissuto alla morte e come è diventato il cattivo che è oggi.

Attraverso questa spiegazione Shoto si rende conto di come Dabi abbia pianificato di morire in questa battaglia finale fin dall’inizio. Volendo invece lasciare il segno nel mondo e mostrare davvero a suo padre che è veramente esistito, Dabi si scalda più che mai.

Nel frattempo il suo corpo inizia a carbonizzarsi in uno stato orribile che non è mai stato visto nel manga fino ad oggi. Ma Shoto sta affrontando tutto questo a testa alta.

Shoto è ben consapevole che suo fratello è pronto a morire e sta combattendo e che lo sta affrontando usando il suo attacco più forte, Flashfire Fist. Shoto tuttavia risponde allo stesso modo servendosi di uno dei suoi attacchi più potenti.

Dabi è determinato a distruggere, ma Shoto vuole assolutamente risolvere questa questione familiare con le sue stesse mani.

Ora resta solo da vedere come andrà a finire il resto della lotta tra i due fratelli attraverso i successivi capitoli della serie manga.