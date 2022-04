My Hero Academia: Vigilantes: due protagonisti vengono salvati

My Hero Academia: Vigilantes si sta ormai avvicinando ai capitoli finali e i lettori sono più coinvolti in quest’ultimo arco quanto mai prima.

Per questo dopo aver letto l’ultimo capitolo del manga, i lettori sono rimasti sbalorditi nel vedere due tra i vigilantes preferiti, salvi da un morte certa.

Il tutto è uscito questa settimana con l’ultimo capitolo di My Hero Academia: Vigilantes. È stato lì che i fan hanno osservato number 6 lasciare il segno nel mondo, mentre gli eroi professionisti si sono assicurati Naruhata.

Naturalmente, i letto hanno potuto vedere molto su Koichi e persino All For One per tutta la serie dello spin-off. E alla fine, hanno visto Pop Step e Knuckleduster essere salvati da una morte sicura.

Ricordiamo che Pop Step è in ospedale da un po’ di tempo per riprendersi da un’infestazione legata al Quirk. È diventato l’obiettivo di number 6 in poco tempo. Prima che la grande battaglia del manga iniziasse, un’emergenza ha reso più complicata la sua permanenza in ospedale.

Fortunatamente, Midnight era lì per fare la rianimazione con i professionisti, fino a quando Pop Step non si ristabilizza. Il suo risveglio è stato raggiunto da Knuckleduster.

L’uomo resta tra la vita e la morte dopo aver affrontato Number 6 frontalmente. Tuttavia il vecchio riesce a sopravvivere grazie ai soccorsi necessari.

Uno dei teppisti che ha aiutato a salvare con Koichi, ha fatto rianimato ancora una volta il cuore di Knuckleduster con alcune scosse elettriche.

Ora i due vigilantes sono sulla strada della guarigione, ma un altro favorito ha preso il suo posto nel limbo.

Dopotutto, My Hero Academia: Vigilantes ha messo in gioco la vita di Koichi e non si sa se si riprenderà dall’attacco finale di Number 6.

My Hero Academia: Vigilantes è una serie manga di supereroi giapponese scritta da Hideyuki Furuhashi e illustrata da Betten Court.

È sia uno spin-off che un prequel della serie manga di Kōhei Horikoshi My Hero Academia. In Italia Star Comics si occupa della pubblicazione del manga in edicola e in tutte le fumetterie nazionale.