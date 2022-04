My Hero Academia: prevista un’altra pausa del manga

My Hero Academia ha raccontato la sua storia su base settimanale per anni sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Al momento il manga si concentra su Deku e i suoi amici nel bel mezzo della battaglia finale contro All For One e gli altri nemici del mondo.

Ora, sembra che il gran finale della serie sia stato posticipato, dato che sarà prevista una breve pausa per il manga.

Nel precedente capitolo di My Hero Academia, i lettori hanno avuto l’opportunità di saperne di più sul tragico passato di Dabi.

Parliamo dell’ex figlio maggiore di Endeavour che si è ritrovato reclutato da All For One a causa dei danni legati al suo corpo e alla mente.

Il malvagio antagonista della serie si rendeva conto di non essere in grado di controllare veramente Dabi. Il giovane destinato a sostituire Shigaraki, il membro della League of Villains, alla fine si sarebbe ritrovato a far parte della sua banda.

Una tale azione la si può intendere come un modo per vendicarsi di suo padre e della sua famiglia.

Dabi ora cerca di combattere suo fratello Shoto, con un obiettivo che è il più terrificante che gli appassionati abbiano mai visto.

A quanto pare, il prossimo capitolo del manga di My Hero Academia arriverà come previsto tra pochi giorni. Ma l’uscita successiva sarà posticipata.

Si tratta di un altro ritardo per Shonen Jump nel suo insieme grazie anche alla “Settimana d’Oro“. È una celebrazione annuale in Giappone, che normalmente blocca molti diversi punti vendita di intrattenimento.

My Hero Academia rivelerà nuove informazioni sul franchise di Kohei Horikoshi all’Hero Fes di quest’anno. È un evento creato appositamente per celebrare l’universo di UA Academy.

Abbiamo recentemente annunciato la novità più importante legata all’evento relativa alla sesta stagione dell’anime. Infatti si tratta della possibilità di assistere proprio all’Hero FES al primo episodio della nuova stagione dell’anime in anteprima.