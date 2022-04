My Hero Academia: Vigilantes: svelato l’incubo peggiore di Aizawa

My Hero Academia nelle pagine dell’ultimo capitolo del manga spin-off, Vigilantes, sta mettendo Shota Aizawa contro il suo peggior incubo.

La battaglia finale tra il Crawler di Koichi Haimawari e l’esplosivo nemico Number 6 ha ufficialmente raggiunto la fine.

All Might e gli altri eroi professionisti sono riusciti ad arrivare appena in tempo. Nonostante i professionisti abbiano fermato Number 6 prima che distruggesse tutta Naruhata, lo stesso Koichi era tutt’altro che al sicuro. Questo perchè il nemico era in qualche modo sopravvissuto.

Koichi e il Number 6 lottando, hanno raggiunto un nuovo sorprendente livello di potere. I fan hanno potuto vedere il motivo per cui il Nomu si era comportato in quel modo.

Man mano però la lotta diventava più feroce e danneggiava ancora di più Koichi. Lo scenario che si prospettava si stava facendo infelice.

Era chiaro che Number 6 non si sarebbe fermato fino a quando Koichi non fosse al tappeto.

Questa è anche una situazione terribile per Aizawa poiché lui stesso ha perso qualcuno a lui vicino in passato. Gli ultimi momenti del nuovo capitolo potrebbero semplicemente ripetere quella storia per l’eroe.

Il capitolo 123 di My Hero Academia: Vigilantes rivela che l’obiettivo finale di Number 6 era cercare Koichi un’ultima volta per bruciarsi davvero nella memoria di Koichi.

Si è così concluso con il cattivo che si è fatto esplodere, coinvolgendo Koichi. Gli ultimi momenti vedono Aizawa scoprire il giovane vigilante, insanguinato e completamente immobile.

Come abbiamo potuto vedere con uno sguardo approfondito il passato di Aizawa, aveva perso il suo amico Shirakumo nel bel mezzo di un combattimento proprio come questo tempo fa.

Aizawa si è avvicinato al vigilante nel corso della serie. Vedere un eroe così giovane, perdere quasi la vita nello stesso modo sanguinoso del suo amico, probabilmente riporterà tutti quei ricordi su Shirakumo.

Non è chiaro se nello spin-off Koichi perderà la vita o sopravvivrà, ma è una brutta posizione per tutti mentre questa lotta volge al termine.