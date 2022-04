My Hero Academia: ecco alcune riflessioni sullo scontro tra Izuku e Shoto

My Hero Academia ha presentato nelle pagine dei suoi capitoli diversi scontri incredibili. Ogni fan infatti ha un combattimento preferito.

Izuku è coinvolto nella maggior parte di questi e le sue scaramucce nella seconda stagione si distinguono ancora oggi.

In effetti, il Festival dello sport ha caratterizzato molti dei migliori combattimenti dell’anime. Ora lo staff dell’anime sta riflettendo sulla leggendaria battaglia tra Izuku e Shoto.

L’aggiornamento proviene dall’ultimo numero di Anime Style dopo chi i fan si sono affrettati a condividerne i suoi contenuti.

L’utente shibuyasmash, ha pubblicato brevi riassunti dell’intervista riguardo My Hero Academia che hanno colpito i social media.

In questa occasione Yutaka Nakamura ha parlato del suo lavoro come animatore chiave nello show. Il regista Kenji Nagasaki ha sottolineato che l’artista ha portato lo storyboard del combattimento a un livello completamente nuovo.

Di seguito condividiamo le parole del regista:

“Nakamura ha ampliato lo storyboard con il permesso del regista e del produttore“, si legge nel riassunto. “Nagasaki dice di aver raccontato a Nakamura i punti principali e poi di lasciarlo lavorare liberamente nel lasso di tempo che aveva. Lo fanno ancora in questo modo, ma quello è iniziato con questa scena nell’episodio 23. Nagasaki dice che per l’episodio 23 ha detto a Nakamura che nella scena in cui Todoroki rilascia il suo potere, voleva che “facesse il ghiaccio come uno tsunami” e “facesse qualcosa con il ghiaccio anche quando Todoroki usa il suo fuoco“.