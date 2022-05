My Hero Academia: il traditore doveva essere rivelato prima?

My Hero Academia sta entrando nel suo atto finale e questo da ancora più fondamento alle parole del mangaka Horikoshi quando ha annunciato che non la conclusione non era poi così lontana.

Tuttavia ci sono ancora diverse ombre su cui far luce. Il manga al momento descrive attraverso le tavole dei capitoli più recenti, l’inganno ai danni del gruppo di Shigaraki.

Stiamo parlando quindi di un traditore tra i vari eroi che caratterizzano il mondo di Horikoshi.

Dopo la pubblicazione dell’ultimo volume in Giappone di My Hero Academia tutto è venuto alla luce. Questo è stato possibile perché il mangaka ha realizzato diverse note disseminate nel volume 34 di My Hero Academia.

Una cosa ha colto di sorpresa molti appassionati. Dopotutto, il mangaka inizialmente voleva rivelare il traditore durante l’arco del campo di addestramento.

Ecco che di seguito lasciamo le parole del mangaka riguardo ciò di cui stiamo parlando:

“Inizialmente, avevo programmato di rivelare che Aoyama era il traditore nell’arco del campo di addestramento. Questo è stato un enorme cambiamento“, ha condiviso Horikoshi.

Una prima idea su chi fosse il traditore della scuola c’è stata dopo l’incidente dell’USJ per provare ad eliminare All Might.

Gli insegnanti hanno indagato sui loro studenti mentre il preside Nezu ha condotto una ricerca segretamente.

Cosa sarebbe successo se il traditore fosse stato svelato prima? Di sicuro i lettori avrebbero constatato la vera fedeltà di Aoyama molto prima.

Il ragazzo, terrorizzato da Dabi, ha cercato di salvare i suoi amici rimanendo nascosto.

Questo atteggiarsi da parte del personaggio in modo disinteressata ha aiutato ad allontanare le teorie sul fatto che fosse il traditore. Molti lettori però non hanno potuto fare a meno di sospettare del ragazzo.

Ed ecco giunti al volume 34. Questo volume contiene i capitoli che confermano che Aoyama è il traditore. Ma nonostante questo il ragazzo sembra determinato ad aiutare i suoi compagni di classe a vincere contro All For One.