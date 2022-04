My Hero Academia: lo scontro finale tra Shoto e Dabi ha inizio

My Hero Academia nelle pagine degli ultimi capitoli ha preparato la battaglia finale tra Shoto Todoroki e Dabi.

L’ultimo capitolo della serie inizia il loro scontro fatale con Dabi che rivela di essere collegato alla famiglia Todoroki.

Durante la Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale afferma la sua vera identità. La stessa famiglia Todoroki si è chiesta come chiudere e risolvere questa parte della loro storia oscura.

Per tutto il tempo, era chiaro che i fratelli Todoroki si sarebbero scontrati in un vero scontro tra loro.

Il capitolo precedente della serie continua il confronto tra Shoto e Dabi. Il cattivo aveva spiegato le parti finali del suo passato nascosto che chiarivano come è diventato il cattivo distruttivo e vendicativo che è oggi.

Allo stesso tempo Shoto rafforza la propria determinazione a sconfiggere suo fratello con ogni mezzo necessario per consentire al resto della famiglia di abbandonare quegli anni di abusi.

L’insider Valdezology ha condiviso sulla sua pagina Twitter una parte dello scontro che si vedrà nel prossimo capitolo. Di seguito ecco la tavola che avvia lo scontro:

#MHA351 #MHASpoilers

–

–

–

–

–

Shoto and Dabi’s final fight is off to a hot start lol! Can’t wait to see it all animated someday pic.twitter.com/iLbyOzhssk

— Nick Valdez (@Valdezology) April 24, 2022