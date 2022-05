My Hero Academia: Horikoshi svela come crea i villain della serie

My Hero Academia è tra i migliori manga che dominano il mercato ed è serializzato ormai da molti anni. Molti sono gli appassionati, i quali però sono consapevoli del fatto che il manga non durerà ancora molto.

Lo stesso Horikoshi ha annunciato che non sa per quanto tempo disegnerà ancora i personaggi della serie, quindi non lascia spazio a dubbi. Tuttavia recentemente il mangaka ha parlato di qualcos’altro. Si è concentrato sulla spiegazione di alcuni dettagli legati alla creazione dei villain.

I lettori appassionati della serie hanno notato attraverso molti degli archi narrativi della serie, che Kohei Horikoshi riesce a suscitare un forte riscontro sui cattivi per ciascuna delle battaglie.

Nell’ultimo numero della rivista Jump GIGA di Shueisha, Horikoshi ha spiegato uno dei modi che adotta per creare i villain della serie.

Infatti l’utente Atsushi101X ha condiviso sulla propria pagina Twitter una parte dell’intervista rilasciata dal mangaka che condividiamo di seguito:

Horikoshi reveals how he creates villains! From a brief JUMP GIGA Interview. pic.twitter.com/8NhjKlZH8m — Atsu 🍭 (@Atsushi101X) May 1, 2022

Come si può leggere il mangaka per dare una spiegazione si concentra su un esempio. Questo esempio è Toga e in particolare i suoi capelli.

Infatti per Horikoshi un dettaglio fondamentale deve essere legato al design del personaggio in modo da renderlo riconoscibile e identificabile. Anche se un lettore potrebbe non ricordare il nome, comunque si ricorderà del personaggio per vai di un dettaglio dell’aspetto.

Ecco perché menziona Toga. Infatti i suoi capelli assomigliano a uno Spider Lily. Così facendo si assicura che anche i lettori occasionali possano riconoscere ciascuno dei cattivi.

Come i capelli di Toga, le cicatrici di Dabi e altro ancora. Ciò può essere visto soprattutto nei membri principali della League of Villains ed è difficile negare che ognuno sia visivamente avvincente.

Ricordiamo che My Hero Academia si trova al suo ventiduesimo arco narrativo ed è quello più determinante in quanto si deciderà il destino del mondo, pronto a sopportare un scontro violento tra i villain e gli eroi.