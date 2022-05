My Hero Academia: esiste un arco mal gestito sulla costruzione di Izuku?

My Hero Academia è uno dei manga più seguiti e letti in tutto il mondo. Tuttavia molti appassionati sostengono che il manga non ha ben gestito uno degli archi narrativi più promettenti nella costruzione del personaggio di Izuku Midoriya.

Il manga, stando alle parole di Horikoshi, va verso la luce alla fine del tunnel. Quindi si cominciano a fare alcuni resoconti.

Si parte dalle critiche al ritmo e alle ridondanze negli ultimi archi narrativi del manga. Ma anche su come il mangaka Kohei Horikoshi potrebbe aver perso la concentrazione in alcune parti chiave della narrazione.

Il segreto dell’ultimo potere eroico di Izuku Midoriya, One For All, e il suo legame con All Might, il più grande eroe professionista del Giappone, all’inizio, era il fulcro dei miti di My Hero Academia.

“Deku”, ricordiamolo, aveva l’ambizione di diventare un eroe come All Might. Però il ragazzino nasce senza quirk!

Tuttavia è riuscito a farsi notare. Un po’ per il suo spirito di eroismo e un po’ per la sua sconsiderata impulsività, All Might lo sceglie come successore a cui tramandare i suoi poteri.

Nel corso della trama il fatto che Izuku e All Might (e pochi altri) conoscessero la verità su One For All ha creato tensione tra Deku ei suoi amici.

Il segreto di Deku con One For All era anche una grave minaccia per il pubblico e la società degli eroi.

Il più grande campione era in realtà un perdente impotente. L’unico capace di minacciare il nemico più temuto in Giappone era nelle mani di un ragazzo altrettanto impotente. Se la società avesse scoperto questo sarebbe stato sconvolgente.

Parte dell’arco della Guerra Finale di My Hero Academia è un sottoarco dove Izuku diventa “oscuro”. Il personaggio si lanciava da solo per catturare All For One senza mettere in pericolo i suoi amici.

Le conseguenze di quell’arco narrativo svelano il segreto di Izuku agli altri personaggi. Senza però vedere gran parte della loro reazione alla scoperta di quel segreto.

La rivelazione del segreto era solo un flashback, usato per spiegare perché la Classe 1-A di Izuku dovrà essere un vero alleato all’altezza della determinazione di Deku.

Il legame di amicizia e fedeltà ha colpito sicuramente i lettori. Tuttavia la mancanza di una vera reazione al segreto di Izuku da parte della classe di eroi stona un po’.