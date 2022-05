My Hero Academia: svelati i nuovi dettagli sugli episodi speciali

My Hero Academia sembra stia per giungere in un punto, dal punto di vista narrativo del manga, conclusivo riguardo le vicende di Midoriya Izuku. Il successo del manga non è più una novità ma riesce sempre a sorprendere i suoi appassionati.

Ricordiamo anche che la sesta stagione dell’adattamento anime ritornerà con una nuova stagione, la sesta, entro la fine dell’autunno.

Recentemente abbiamo annunciato dell’arrivo di due OVA speciali che arriveranno quest’estate in Giappone. Ci potrebbe essere la possibilità che questi siano trasmessi nel resto del mondo più avanti nell’estate. Tuttavia dobbiamo chiarire che al momento non ci sono dettagli o informazioni ufficiali sul rilascio internazionale dei nuovi episodi speciali. Infatti al momento saranno disponibili solo in Giappone.

Oggi però cominciamo a rilasciare novità proprio relative ai due episodi speciali.

Il primo di questi nuovi episodi presenterà alcuni eroi che giocano a baseball come parte di “Hero League Baseball”. Le squadre saranno due: le Orcas di Gang Orca e i Lionels di Shishido. Anche alcuni studenti degli U.A. verranno coinvolti nel gioco, che permette l’uso dei quirk.

L’insider, WSJ_manga ha rilasciato sulla propria pagina Twitter una visual che riassume tutte le prime informazioni appena descritte in cui è possibile capire si cosa verte questo episodio speciale:

My Hero Academia 2 OVAs Announcement Page and 'Hero League Baseball' OVA Key Visual in Issue #24. https://t.co/gop6QIy0Qu pic.twitter.com/K3vAd6Ujhn — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) May 8, 2022

Non ci sono dettagli concreti sul secondo episodio in questo speciale OVA, ma Shueisha rilascerà nuove informazioni in un secondo momento.

La sesta stagione dell’anime è attualmente prevista per il rilascio questo ottobre come parte del programma dell’anime dell’autunno 2022. My Hero Academia ha confermato che darà il via all’arco narrativo del Paranormal Liberation Front dalla serie manga originale di Kohei Horikoshi. Altri dettagli concreti come la produzione, l’ordine degli episodi e altro sono ancora un mistero al momento.

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 7 luglio 2014.

La storia vede una realtà dove i supereroi sono la normalità e soprattutto il minimo indispensabile per ambire al titolo di eroe.

Di fatto l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

In Italia il manga viene pubblicata dal 3 febbraio 2016 da Star Comics.