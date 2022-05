My Hero Academia: alcune novità in arrivo per la serie!

Se poniamo un quesito in cui si chiede quale manga da un po’ di tempo si è affermato tantissimo tra i lettori, molte risposte diranno My Hero Academia!

Il mondo creato dal mangaka Horikoshi è entrato nei cuori dei lettori a livello globale e quindi anche in quello di tantissimi appassionati italiani!

D’altronde non poteva andare diversamente. Dato che le vicende raccontate descrivono le avventure di Izuku Midoriya. Il protagonista della serie colpisce subito per il suo spirito di iniziativa e soprattutto dote di coraggio pressoché spericolato.

Fin dalle prime pagine del manga sappiamo che ci sono moltissimi nemici chiamati villain e l’organizzazione che si oppone a questi è formata da eroi.

Parliamo di addetti alla sicurezza della società dotati di abilità speciali, chiamare quirk. Izuku vuole diventare un eroe e il suo esempio è il leggendario All Might!

Purtroppo il ragazzino nasce senza alcun potere speciale e dovrebbe lasciare perdere il suo sogno. Ma la sua altra caratteristica è la testardaggine!

Infatti durante un intervento spericolato del protagonista per affrontare un villain, All Might lo nota.

Da questo momento in avanti diventerà il suo allievo che erediterà il suo potere!

E se potessimo vedere tutto questo in un modo diverso dall’adattamento anime?

L’insider WSJ_manga ha condiviso direttamente sulla sua pagina Twitter un aggiornamento molto interessante e soprattutto importante!

Lo lasciamo visibile di seguito prima di parlarne in modo approfondito:

My Hero Academia will be receiving two new OVAs screened on theaters, the first one delivered on Summer 2022. No details of the second work have been revealed.

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) May 5, 2022