My Hero Academia: Shoto è finalmente libero dall’ombra di suo padre

My Hero Academia è tra i manga più seguiti e rappresenta uno dei manga di punta pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Jump. Kohei Horikoshi, il mangaka, ha recentemente annunciato di non sapere per quanto tempo ancora disegnerà ancora i personaggi della serie.

Molte delle vicende che caratterizzano gli archi narrativi di My Hero Academia sono interessanti. Tuttavia al momento nessuna è importante di ciò che sta vivendo la famiglia Todoroki.

Infatti ricordiamo che le pagine del manga stanno raccontando ai fan lo scontro fraterno più difficile tra Shoto e suo fratello Dabi.

Oggi parleremo di Shoto e di come sia riuscito a liberarsi dall’ombra di suo padre, Endeavor. Endeavour però non ha potuto fare nulla per alleviare i sentimenti di Shoto riguardo al suo quirk.

Non è un segreto che Shoto abbia fatto molta fatica ad accettare e migliorare il suo quirk, e Izuku ha aiutato molto il ragazzo. Infatti il problema più grande per il figlio di Endeavor era far proprio il suo quirk.

Tuttavia, tutto è cambiato. L’ultima cosa che lega Shoto all’orribile passato di suo padre era proprio il suo quirk. Ma finalmente ha trovato il suo vero scopo.

Il capitolo 352 mostra Shoto accettare e affrontare il suo fuoco freddo. Infatti la mossa speciale è ovviamente tutta sua. Questo traguardo gli consente di liberarsi dal passato difficile che lo legava a suo padre.

“Il mio vecchio ha cercato del ghiaccio che potesse soffocare il [mio] calore interiore. Sto andando per la mia strada adesso. Midoriya, sì, questo è il mio potere. Grazie”.

Queste sono le parole che Shoto condivide e che sono indirizzate a Midoriya.

Endeavour ha cercato un matrimonio stravagante e ha allevato figli nella speranza di creare il potere perfettamente bilanciato che potesse sconfiggere All Might.

Le cose che ha fatto per rendere possibile quel sogno sono orribili in ogni modo. Tuttavia Shoto non si lascia più guidare da quella visione. Infatti il personaggio di My Hero Academia ha trovato un modo per bilanciare il suo potere particolare in modo da poter salvare gli altri piuttosto che calpestarli.