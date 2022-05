My Hero Academia: Koichi potrebbe essere collegato alla serie principale?

My Hero Academia è uno dei manga che fa presa su molti appassionati della serie. Riesce a fare lo stesso anche con la serie spin-off Vigilante My Hero Academia: Illegals.

Di recente abbiamo riportato la notizia che sanciva la fine del manga, prevista per il 28 maggio. Da questa notizia gli appassionati hanno mostrato il loro dispiacere. Molti altri si sono chiesti se ci sarà un collegamento con la serie principale.

Oggi riportiamo invece che potrebbe esserci una sorprendente connessione tra Koichi Haimawari in My Hero Academia: Vigilantes e lo sviluppo di All For One.

L’ultimo capitolo della serie esplora le conseguenze della guerra di Naruhata. Nel frattempo Koichi è diventato un grande professionista.

Durante la lotta di Koichi contro Number 6 nel culmine della Guerra di Naruhata, sia l’eroe che il cattivo hanno rapidamente aumentato i loro potere nello scontro.

Lo stesso Koichi si è spinto a tal punto che il suo quirk era diventato molto più forte come mai prima.

All For One aveva anticipato questo. Infatti era persino andato oltre la singolarità del quirk. Il penultimo capitolo della serie rivela quindi che All For One ha utilizzato ciò che aveva visto con Koichi e Number 6. In questo modo ha cercato di sviluppare effettivamente lo stesso Nomu che attacca la Classe 1-A all’USJ durante l’inizio della serie principale.

Nel corso di My Hero Academia: Vigilantes, i fan avevano visto una serie di prototipi di Nomu che All For One stava sviluppando.

Chiaramente questi erano molto diversi da quelli visti nella serie principale.

A cosa è dovuta questa differenza?

Viene spiegato perché nel capitolo 125 della serie. All For Uno aveva trascorso i mesi successivi alla guerra di Naruhata a fare ricerche sul passato di Koichi. Da queste ricerche scopre che un tipo così insignificante poteva alla fine generare il tipo di potere che aveva mostrato durante quel combattimento. Vedere una persona normale diventare un tale sovrumano attraverso una dedizione estrema lo ha portato a modificare i propri esperimenti.

Alla luce di questi risultati All For One si dedica ancora di più alla ricerca sul Nomu. L’obiettivo è creare un’arma che combatta un potenziale esercito di esseri super potenti, emergenti dalla popolazione.

È lì che rivela l’attuale modello Nomu. È lo stesso che combatte contro All Might, e rivela che Koichi in un certo senso aveva ispirato All For One a creare l’High-End Nomus ulteriormente perfezionato.