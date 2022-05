My Hero Academia: qual è il nuovo potere di Spinner?

My Hero Academia negli ultimi capitoli ha dato molto spazio ai personaggi principali, concentrandosi soprattutto sullo scontro fraterno tra Dabi e Shoto. Quest’ultimo ha presentato a tutti gli appassionati un nuovo attacco devastante attraverso il quale è riuscito a staccarsi completamente dall’ombra del padre, Endeavor.

Ma per quanto riguarda i personaggi secondari? Ora il personaggio sul quale forniremo un nuovo aggiornamento è Spinner. L’uomo dall’aspetto di un rettile, il cui vero nome è Shuichi Iguchi fa parte della League of Villains.

Ormai il manga è pronto a mostrare le battaglie finali tra gli eroi e i cattivi. Dopo aver concluso lo scontro tra Shoto Todoroki e Dabi, il manga passa alle altre battaglie in corso.

Nell’ultimo capitolo della serie gli eroi si raccontano a vicenda la loro prima grande vittoria. In questo modo i fan possono vedere come ciascuno degli eroi e dei cattivi reagisce anche alle mutevoli notizie della guerra.

Il capitolo 353 di My Hero Academia proietta gli appassionati su Spinner. Si scopre che lui e la fazione dei cattivi eteromorfi fanno parte del gruppo che sta attaccando l’UA Academy nella loro base speciale dall’alto.

Le dimensioni del personaggio sono cambiate e ora più nerboruto. La sua reazione alla notizia della perdita di Dabi viene mostrata con un flashback. Non credeva che Dabi potesse perdere. Spinner credeva che Dabi personaggio avesse “tutto”. Soprattutto potere e cose che Spinner stesso sentiva che gli mancavano.

Ora sembra che il flashback abbia anche anticipato che All For One gli ha concesso una nuova abilità prima della battaglia finale.

Spinner è essenzialmente diventato un’icona per gli emarginati eteromorfi proprio come lui. Quale nuovo potere ha sbloccato il personaggio?

Adesso il personaggio potrà godere di un corpo di dimensioni giganti. Questa novità lo abilita a comandare tutti i nuovi alleati sul campo.

Possiamo considerare questa svolta per Shuichi Iguchi importante dal punto di vista dell’autostima. Come abbiamo detto credeva che gli mancasse sempre qualcosa. Ora però All For One ha sicuramente contribuito a cancellare questo pensiero.