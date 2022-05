My Hero Academia: ecco come vengono celebrati i Pro Hero della serie

My Hero Academia è tra i manga più importanti in assoluto degli ultimi anni il cui mangaka, Kohei Horikoshi, ha voluto dare un’impronta importante sugli eroi.

Chi sono gli eroi? Sono quelle figure che tutti noi conosciamo dotate di un fortissimo senso di giustizia. Inoltre il loro fine principale è proteggere i più bisognosi e mantenere la pace.

Gli eroi protagonisti di My Hero Academia sono esattamente così, ma hanno una caratteristica importante che li contraddistingue. Ogni personaggio del manga è caratterizzato da un quirk. Sono abilità speciali senza delle quali non si può esercitare quella che è una professione nel manga.

Il protagonista del manga infatti, Izuku Midoriya, nasce senza poteri. Il suo sogno è proprio quello di diventare un eroe ma non può farlo senza quirk. Non tutto è perduto però.

Infatti All Might, il modello di Midoriya, il quale gli tramanda i suoi poteri e gli permette di realizzare il suo sogno.

My Hero Academia ha presentato i suoi pro eroi nel corso dei capitoli. Ora sta celebrando ciascuno dei loro sforzi durante l’Atto Finale con una nuova straordinaria promozione per il manga.

L’atto finale è la fase più intensa del manga di Kohei Horikoshi finora. Ciascuno degli eroi professionisti ha affrontato i villain in ​​un’ultima serie di conflitti che diventerà solo più esplosiva man mano che la serie si prepara per il suo gran finale.

Il volume 34 di My Hero Academia è pronto per essere distribuito in Giappone e Shueisha ha rilasciato una nuova promozione per aiutare a dare risalto ai capitoli del volume.

Il volume stesso si concentra sui capitoli dove sarà presente l’eroina Star and Stripe. La promozione del volume, che è il video che si può guardare sopra, ripercorre i momenti più importanti per All Might, Endeavour, Hawks e altri.

L’atto finale del manga si sta preparando per il gran finale della serie. Questa tempistica rispetta quanto Kohei Horikoshi ha rivelato lo scorso dicembre dicendo che la serie sarebbe probabilmente finita entro un anno se tutto fosse andato come previsto.