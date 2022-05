My Hero Academia: uno dei peggiori villain sta per entrare scena

My Hero Academia è il manga realizzato da Kohei Horikoshi che vede al centro delle vicende molti eroi professionisti. Il loro scopo è quello di preservare la pace e difendere chi è in difficoltà da molti villain. E non ne sono di certo pochi.

L’ultimo parte del manga ha fatto debuttare tantissimi villain, che i protagonisti principali stanno affrontando. Ricordiamo che Shoto è riuscito a battere suo fratello Dabi, che era una minaccia ormai fuori controllo.

Cosa succederà da adesso in avanti? La situazione non sembra più tranquilla. Infatti pare che un altro dei villain della prigione Tartaro sia pronto per fare il suo debutto. Questo però potrebbe essere uno dei nemici più minacciosi del manga.

Il personaggio ha debuttato questa settimana con il capitolo 353. Dopo che la lotta di Dabi con Shoto si è conclusa, i fan hanno potuto dare un’occhiata agli scontri in corso. In questa situazione si vede Aoyama faccia a faccia con il suo avversario. Il suo nome è Kunieda e sembra un tipo nodoso in tutto e per tutto.

Come si può vedere di seguito il personaggio sembra avere una specie di quirk legato alle piante. Infatti si propagano fiori e boccioli intorno a lui.

Vestito con un abito ricercato, Kunieda indossa un cappuccio scuro con cui si copre i capelli. Il cattivo completa il suo look con alcuni pantaloni a righe impreziositi e una maschera per il viso. E a giudicare dal suo corpo, Kunieda è agile e dalla corporatura esile.

Una prima occhiata alla descrizione appena fornita del personaggio la pubblica l’insider Addict_ET, che riportiamo di seguito:

I really like this new aura from Aoyama pic.twitter.com/3dDYLoX2WE — Addict (@Addict_ET) May 22, 2022

Finora, i fan di My Hero Academia sanno poco di Kunieda, ma le aspettative sono molto alte. Dopo che Dabi è stato sconfitto, questo nuovo villain potrebbe essere proprio il prossimo ad agire come il nuovo assassino della League of Villains.

In quanto tale, avverte Aoyama del bersaglio sulla sua schiena e Kunieda è determinato a uccidere il ragazzo per aver tradito All For One. Da questo gli appassionati possono aspettarsi novità su questo scontro che metterà in luce il personaggio evidenziando le sue abilità in battaglia.

Ricordiamo che riguardo l’adattamento anime è in arrivo la sesta stagione. Questa sarà disponibile su Crunchyroll sottotitolata in italiano.